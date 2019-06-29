AYM'nin sitesindeki skandal notu buldu, site vatandaşa kapatıldı

İhraç edilmeden önce Milli Savunma Bakanlığında iç denetçi Hava Mühendis Binbaşı olan Mazılıgüney'in sosyal medyada iddialarını paylaşması sonrası AYM'nin internet sitesine Türkiye'den erişim durdu. Siteye girmek isteyenler "Sunucu erişimde sorun yaşanmaktadır" uyarısı ile karşılaştı.





Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesi eski üyesi Alparslan Altan ile ilgili bireysel hak ihlali başvurusuna bakmak üzere girdiği, AYM kararlar bilgi bankasındaki Altan'ın sayfasında parantez içinde "Paralel Devlet Yapılanması (PYD) ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır." ifadelerini gördü.





Mazılıgüney ve danıştığı diğer uzmanlar, bunun hukuk devletlerinde yasaklanan ve oylarını açığa çıkarma, oylarını açıklamaları anlamına gelen "ihsas-ı rey" olduğu kanısına vardı.





"Ne karar verileceği önceden açıklanırsa buna hukuk dilinde ihsas-ı rey denir"





Euronews Türkçe'ye konuşan Levent Mazılıgüney, "Hakimlerin ya da mahkeme heyetinin ne karar vereceğini önceden bilemeyiz. Hakimler ya da mahkeme heyetleri ne karar vereceklerini önceden açıklarlarsa buna hukuk dilinde ihsas-ı rey, yani oylarını açığa çıkarmaları, açıklamaları denir. İhsas-ı rey yasaktır. Anayasa Mahkemesi'nin bu şekilde parantez içinde bir notla birlikte bilgi sayfasında paylaşmış olmasını bir ihsas-ı rey olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.





Levent Mazılıgüney daha sonra yaptığı incelemelerde AYM sitesinde 37 ayrı hak ihlali başvurusunda ne karar verileceğinin önceden belli olduğuna dair emarelere rastladığını öne sürdü. Mazılıgüney bu 37 durumda da benzer nota yer verildiğini söyledi.





Mazılıgüney, AYM'nin sitesinde bu notların "acemilik" nedeniyle paylaşıldığını, aslında AYM'nin iç ağında dolaşıma sokulmak istenen "iç talimatlar" olduğunu ancak her durumda ihsas-ı rey olduğunu ifade etti.





Mazılıgüney, AYM'nin etkili bir iç hukuk olmadığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile diğer uluslararası kurumları aldattığını belirtiyor. AİHM'in AYM'yi etkili bir mekanizmaya dönüştürme çabalarına rağmen bireysel hak ihlalleri için Türkiye'de AYM'ye başvurmadan AİHM'e gidilmesi gerektiğini belirtiyor.

