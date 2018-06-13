AYM'den polis dayağı için emsal karar

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, 14 Mayıs 2006’da İstanbul’da lokantasına gelen motosikletli polis İ.O.D.’nin, bir kısmı Kürtçe olan Ahmet Kaya parçaları çalındığı için “Sen nasıl Ahmet Kaya dinlersin” diyerek dövdüğü M.T., açtığı davada polise ceza verilmemesi üzerine AYM’ye bireysel başvuru yaptı.







YENİDEN YARGILAMA YOK







AYM, başvuruyu kabul etti ve M.T.’ye 15.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM, kararında, “Devletin insan haklarının garantörü olmasından kaynaklanan koruma yükümlülüğü, bu konuda hem hukuki hem de fiili tedbirler almasını gerektirmektedir. 14 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleşen başvuru konusu olayın üzerinden yaklaşık 12 yıllık süre geçtiğinden yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar görülmemiştir” denildi.





'DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ DE İHLAL EDİLDİ'





Kararda devamla şu ifadeler yer aldı:





“Etkili soruşturma yükümlülüğünün incelendiği kısımda yapılan detaylı izahattan anlaşılacağı üzere başvurucunun maruz kaldığı kötü muamele vakasında hiçbir gereklilik bulunmadığı halde polis memurunun başvurucuya karşı şiddet kullandığı anlaşıldığından aynı zamanda devletin negatif yükümlülüğünün de ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.



Sonuç olarak polis memurunun yargılandığı davada başvurucuya karşı kötü muamele oluşturan bazı eylemlerin cezasızlıkla sonuçlanmasından dolayı insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi-negatif yükümlülük ve etkili soruşturma usul boyutunun ihlal edildiği neticesine ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.”