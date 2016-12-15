AYM'den hiç şaşırmayacağınız red

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu kapsayan Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.







İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunun Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek, ilgili kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu.







Kararın oy birliği ile alınması 'hiç farklı düşünen yok mu' dedirtirken delil olmaksızın sadece kanaatle, birlikte görev yaptıkları 2 AYM üyesini meslekten ihraç eden ve tutuklanmalarına göz yuman AYM'den adalet beklenmemesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu





BAŞVURU GEREKÇESİ



