Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den hiç şaşırmayacağınız red /15 Aralık 2016 00:27

AYM'den hiç şaşırmayacağınız red

Anayasa Mahkemesi (AYM) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

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İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu kapsayan Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunun Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek, ilgili kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu.

Kararın oy birliği ile alınması 'hiç farklı düşünen yok mu' dedirtirken delil olmaksızın sadece kanaatle, birlikte görev yaptıkları 2 AYM üyesini meslekten ihraç eden ve tutuklanmalarına göz yuman AYM'den adalet beklenmemesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu

BAŞVURU GEREKÇESİ

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz yıl kendisine gelen Cumhurbaşkanına hakaret davasında, AİHM kararlarına bakarak böyle bir suç olamayacağını belirterek AYM’ye başvuru yapmış ve şunları karara geçirmişti:

“Mahkememizce 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘Cumhuriyetin Nitelikleri’ başlıklı 2. maddesine ve ‘Kanun Önünde Eşitlik’ başlıklı 10. maddesine aykırı düzenleme içerdiği kanaatine varıldığından, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 152. maddesi gereğince, Anayasa Mahkemesi’ne, mahkememiz başvurusunun itiraz olarak kabul edilerek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin İPTALİNE karar verilmesi hususunda başvuruda bulunulmasına, mahkememizin bu dosyasında sanıklar haklarında görülmekte olan kamu davasında, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi’nce başvuru ile ilgili olarak verilecek kararın veriliği açıklanmasına kadar, Anayasa Mahkemesi kararının sonucunun beklenmesine karar verildi.''
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