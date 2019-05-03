Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a red /03 Mayıs 2019 13:31

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a red

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın yaptığı bireysel müracaatı karara bağladı. AYM, Altan ve Ilıcak'ın tutukluluğunda herhangi bir hak ihlali olmadığın hükmetti. AYM, Zaman yazarı Ali Bulaç'ın ise "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gazeteciler Ahmet Altan, Ali Bulaç ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurularını ele almak üzere toplandı. 

Gazeteciler, 'uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması sebebiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi sebebiyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği' iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.

ALTAN VE ILICAK'TA HAK İHLALİ YOKMUŞ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurusunda hak ihlali görmedi. 

Zaman gazetesi yazar ve editörlerinin yargılandığı davada tutuklanan ve süreç içerisinde tahliyesi kararlaştırılan Ali Bulaç'ın bireysel başvurusunda ise hak ihlali kararı verildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, kararları oy birliğiyle aldığı öğrenildi. 

Tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında yerel mahkemece "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.


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