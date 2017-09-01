AYM üyesi tutuklanırken 'el pençe başkan Zühtü' bakın ne yapmış...

Oda TV yazarı Müyesser Yıldız bu konuyu gündeme getirirken “Madem “suçüstü” vardı ve deliller toplanmıştı; o halde soralım, 13.5 ay geçtiği halde neden iddianamesi yazılmadı? Evet, yanlış okumadınız bu önemli tutuklamanın hâlâ iddianamesi yok, yılbaşından önce de bir gelişme beklenmiyor ve tam üç kez savcı değişti.” ifadesini kullandı.







Müyesser Yıldız, AYM üyesinin gözaltına alınması sırasında önemli bir ayrıntıyı da paylaştı. Önceki gün AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği 30 Ağustos resepsiyonu’nda Erdoğan’ın karşısındaki duruşu tartışılan AYM Başkanı Zühtü Arslan, polisler gözaltına geldiğinde Alparslan Altan’ın evindeşmiş. Yıldız bu durumu şöyle anlattı:





“Suçüstü, terör halinde olabilir” diyen AYM Başkanı’na polisler “Siz karışmayın” cevabını vermiş!





“Alparslan Altan darbe gecesi ve ertesi gün evindedir. 16 Temmuz öğleden sonra polisler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “AYM üyelerinin, Türkiye genelinde hükümeti devirmeye ve anayasal düzeni cebren ilgaya teşebbüs etme suçunun halen işlemeye devam edildiği, bu suçu işleyen F……’çı terör örgütlenmesi üyelerinin yurtdışına kaçıp saklanma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmalarına, konut, araç ve işyerlerinde arama yapılmasına karar verilmiştir” şeklindeki yazısıyla Altan’ın resmi konutuna gidip, arama ve gözaltı işlemini başlatır.





İddia o ki, polisler eve geldiklerinde iki devlet yöneticisinin ismini verip, onların emriyle gözaltına alacaklarını söyler.





Altan’ın ailesi, o sırada kapının önünden geçmekte olan AYM Başkanı Zühtü Arslan ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını olaydan haberdar edip, eve gelmelerini ister.





İki Başkan gelir, Zühtü Arslan, AYM Yasasını ve “Suçüstü” hâli olması gerektiğini hatırlatır. Diğer Başkan, “Suçüstü, terör halinde olabilir” derken, polislerin “Siz karışmayın” şeklindeki tepkisi üzerine sessizce giderler.”





ODA TV’de Müyesser Yıldız’ın o yazısı





Yargının halleri tartışılırken, gündeme bir kare daha düştü. En yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın dün geceki 30 Ağustos resepsiyonunda Erdoğan’ın karşısındaki duruşu tartışılıyor.













İşte bu görüntü ve tartışma, bir dosyayı yeniden açmamıza vesile oldu.





Biliyorsunuz, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından, hemen ertesi gün ilk gözaltına alınan sivil, üstelik Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Altan oldu. Gerekçe, “suçüstü” haliydi. 4 gün sonra da “deliller toplandı, kaçma ihtimali var” denilerek tutuklandı.





Tam 13.5 aydır cezaevinde. “Suçüstü” denildiğine göre, sanırsınız o gece Akıncı Üssü’ndeydi. “Deliller toplandı” denildiğine göre, sanırsınız Meclis’i veya Sarayı bombalayanlardan biriydi. Veya sanırsınız ki, Adil Öksüz’dü de “kaçma ihtimali” vardı.





Madem “suçüstü” vardı ve deliller toplanmıştı; o halde soralım, 13.5 ay geçtiği halde neden iddianamesi yazılmadı? Evet, yanlış okumadınız bu önemli tutuklamanın hâlâ iddianamesi yok, yılbaşından önce de bir gelişme beklenmiyor ve tam üç kez savcı değişti.





SUÇU “HÜLLELİ” ATANMAK MI?





Birileri yine şaşıracak, belki de tepki gösterecek, ama geçmişte aleyhinde yazdığım “hülleli atama” haberiyle Türkiye’nin tanıdığı Alparslan Altan’la ilgili bazı gerçekleri anlatmak gerekiyor.





2001’den beri AYM’de raportör olarak görev yapıyordu. Mustafa Bumin’in Başkanlığı döneminde bu göreve getirilmişti. Kimse adını bilmiyordu. Taa ki, Mart 2010’a kadar.





Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın teklifi, dönemin Başbakanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül’ün onayıyla önce Denizcilik Müsteşar Yardımcılığına atandı. 43 gün sonra da Gül tarafından AYM yedek üyeliğine seçildi. 2010 Anayasa değişikliğinin ardından ise AYM üyesi oldu. Bu hızlı yükseliş de AKP tarihine “hülleli atama” olarak geçti.





O günlerde muhalefet ayağa kalktı; Gül, Alparslan Altan’ın Anayasa Mahkemesi’nde 9 sene tecrübesi olduğunu, hukuk doktorası ve Türkiye’nin her tarafında savcılık yaptığını belirtip, “Kim ne derse desin ben doğru bir atama yaptığım kanaatindeyim. Dolayısıyla bunun takdirle karşılanmasını beklerdim” dedi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım atamayı, “Personelin, istikbali daha iyi olan bir göreve yükselmesine engel olmam söz konusu değildir” sözleriyle savundu.





O atamanın perde arkasını bilenler şimdi anlatıyor; “Çalışkanlığı, bilgisi”, ayrıca AYM’nin yükünü çeken raportörlerin de üye olabileceğinin gösterilmesi amacı dışında yüzde 97 engelli olan çocuğunun ağır masraflarının karşılanabilmesi için Altan AYM üyesi yapılmış. Devletin önemli isimlerinin ortak kararıyla bu formül bulunmuş.





Alparslan Altan’ın tutuklanana kadar son 4 yıl oy birliği ile AYM Başkan Vekilliğine de seçildiğini hatırlatıp, soralım:





F…/PDY bağlantısı sebebiyle tutuklandığına göre ve bunun dayanağı, delili de sadece o “hülleli atama” ise bunun hesabını en önce Haşim Kılıç, Binali Yıldırım, Erdoğan ve Gül’ün vermesi gerekmiyor mu?





POLİSLER KİMİN EMRİYLE GÖZALTINA ALDI?





Alparslan Altan hakkında somut bir delil olmadığını, “kanaate” göre tutuklama yapıldığını nereden anlıyoruz? En önce Anayasa Mahkemesi’nin Altan’ı oybirliği ile meslekten ihraç kararından. Ancak bu karara geçmeden önce Altan’ın tutuklanması sırasında yaşanan bazı olayları aktaralım.









AYM üyesi Alparslan Altan





