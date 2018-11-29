Samanyolu Haber /Gündem / AYM: Tutuklu kişi istediği yayını ücretini vererek alabilir /29 Kasım 2018 13:31

AYM: Tutuklu kişi istediği yayını ücretini vererek alabilir

Bazı cezaevlerinde Risale-i Nur ve Yeni Asya gazetesine yönelik keyfi uygulamalara devam ediyor.

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Kanunen yasak olmayan yayınların cezaevlerine girişine yönelik  Anayasa Mahkemesi’nin 12 Eylül 2018 tarihli kararının 34. Maddesi’nde şu ifadeler yer alıyor; “Başvurucunun emanet hesabına ücretinin yatırılması haklinde İnfaz Kurumu idaresi aracılığıyla süreli ve süresiz yayın talep etme hakkı olduğu gibi İnfaz Kurumu kütüphanesinden yararlanma hakkı da bulunmaktadır.” 

Menemen T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan bir tutuklu, “Ceza ve infaz kurumunda ders kitapları hariç kargo yoluyla ya da ziyaretçiler tarafından getirilen dokümanların içeriye alınmaması nedeniyle ifade özgürlüğü ve haberleşme hürriyeti ve aile hayatına saygı hakkı ile maddî manevi varlığı koruma ve geliştirme hakkının ihlâl edildiğini iddia ederek, AYM’ye 10 Temmuz 2017’de başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu inceleyen AYM ise verdiği kararda, cezaevi yetkililerinin ücretinin yatırılması halinde istenilen kanunen de suç olmayan yayının engellenemeyeceğini yönünde açıklamada bulundu.

Kanun ve tüzük
İlgili kanun ve tüzüğe göre (5275 sayılı Kanunun 62. maddesine ve ilgili Tüzüğün 43/1-ı), “Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan  bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.” 

Yeni Asya
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