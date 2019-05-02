AYM'den Kadri Gürsel için hak ihlali, Murat Aksoy için ise tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi, 2016’da tutuklanan Cumhuriyet gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının, tutuklama kararına yönelik başvurusunu tam 3 yıl sonra gündemine aldı ve “hak ihlali yok” kararını verdi.





Mahkeme, gazetenin yayın politikasının değiştiği ve yayınlarla teröre yardım suçunun işlendiği yönündeki savcılık ve mahkeme kararlarına karşı eski Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, gazetenin eski muhabiri Ahmet Şık ve eski İcra Kurulu üyesi Bülent Utku’nun başvurularını reddetti ve sadece gazetenin eski yazarı Kadri Gürsel yönünden hak ihlali kararı verdi. Böylece, Yargıtay’da bulunan Cumhuriyet davası ile 5 yılın altında ceza aldıkları için Yargıtay’a başvuramayan ve cezaevine giren Cumhuriyet yazarları açısından sonuç doğuracak bir karar çıkmamış oldu. Karar, gazetecilerin “haber ve yazıları” nedeniyle tutuklanmasında hak ihlali olmadığı anlamını taşıyor. AİHM’nin bu görüşü paylaşıp paylaşmayacağı dava açısından da belirleyici olacak.





Yüksek Mahkeme, Gürsel gibi yattığı süre aldığı cezayı karşılayan gazeteci Murat Aksoy’un başvurusunda da ihlal bularak, 40 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Ali Bulaç’ın başvurularını ise yarın karara bağlayacak. Kulislerde, üç isim açısından da “ihlal” kararı verilmesinin yüksek ihtimal olduğu konuşuluyor.





Sadece Gürsel







Yüksek Mahkeme, başvurusunu görüştüğü Cumhuriyet eski çalışanlarından sadece Kadri Gürsel için “hak ihlali” kararı verdi. Gürsel, tutuklu olduğu süre aldığı cezayı karşıladığı için yeniden cezaevine konulmamıştı.





Mahkeme ayrıca cezasının infazı tamamlanan Murat Aksoy’un başvurusunu da görüştü ve tutuklanmasının haksız olduğuna hükmetti. Aksoy’a, davası bittiği için 40 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.





Altan, Ilıcak ve Bulaç





Anayasa Mahkemesi, gündeme aldığı, gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Ali Bulaç’ın başvuruları ile ilgili kararını ise yarın açıklayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ancak Yargıtay Başsavcılığı’nın haklarındaki kararın bozulmasını istediği Altan ve Ilıcak ile yargılandığı davada tahliye edilen Bulaç yönünden “ihlal” kararı verilmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtildi. İhlal kararı çıkması durumunda Yargıtay’ın Altan ve Ilıcak’ın tahliye edilip edilemeyecekleri konusunda karar vermesi gerekecek.