'AYM hukuksal olarak bitmiştir, OHAL'den iktidar kadar sorumludur'

AYM’nin 71 bin OHAL mağdurunun başvurusunu reddetmesini BirGün’e değerlendiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “OHAL rejiminin sorumlusu iktidar kadar AYM’dir” derken, hukukçu Turgut Kazan, “Bu kararı bekliyorduk, AYM hukuksal anlamda artık yoktur” ifadesini kullandı.





Birgün'den Uğur Şahin'in haberi şöyle:





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen bir öğretmenin açtığı davayı reddederek, OHAL Komisyonu’nu adres göstermesinin ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) de KHK’lerle yapılan idari işlemler hakkındaki 71 bin başvuruyu reddetti. Mahkeme ret gerekçesi olarak ‘iç hukuk yollarının tüketilmemesi’ni gösterdi. Yüksek Mahkeme, böylelikle OHAL Komisyonu’nu işaret etti ancak binlerce yurttaşın mağduriyeti hâlâ sürüyor. Ocak ayında bir KHK ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonu ise başvuruları 6 ay sonra 17 Temmuz’da almaya başlamıştı.





Karara kimse şaşırmadı





Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ve Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Sezgin Tanrıkulu konuya ilişkin BirGün’e konuştu. AİHM’in verdiği kararı ‘kirli bir anlaşma’ olarak nitelendiren Kazan, AYM’nin verdiği karara ilişkin ise, “Karara kimse şaşırmadı, böyle bir karar vereceğini hepimiz biliyorduk” dedi. Kazan, sözlerini şöyle sürdürdü: “AİHM çok sayıda yükün altına birden bire altına girmekten korktuğu için Türkiye ile pazarlık yaptı. Yani ‘Siz başvuru yolu icat edin, zaman kazanılmış olur’ demek istedi. Türkiye de bir komisyon kılıfı buldu. Bu komisyon da çok uzun bir süre içinde karar verecek. Ondan sonra yargı yolu açılmış olacak, o yargı reddedecek. Sonra AYM’ye götürülecek. Böylece insanların ömrü tükenmiş olacak. Sonrasında da hem AİHM hem bu mağduriyetlere sebep olan insanlar kurtulmuş olacak. AYM zaten OHAL kararnamelerini incelemeyeceğini söylediği zaman Türkiye’de bir anayasal rejim kalmamıştır. AYM de hukuksal anlamda artık yoktur.”



