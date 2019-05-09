Betül bebek de cezaevinde!

Cezaevine giren bebeklere bir yenisi daha eklendi. 2 yaşındaki Selma Betül Urunga dün annesi Fatma Urunga’nın (34) bir haftadır tutuklu bulunduğu Mersin Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi’ne girdi.





Babası Ersin Urunga (37) da 16 aydır aynı cezaevinde kalıyor. Anne, baba ve çocuk olmak üzere aynı cezaevinde tutuklu bulunan çekirdek ailelere bir yenisi daha ilave oldu.







Betül bebeğin annesi 9 yıl, babası 10,5 yıl hapis cezası almış durumdalar ve ailenin iki çocuğu daha var.





Fatma Urunga, 2 yaşındaki kızı Betül ile Tarsus Cezaevi'nde. 8 yaşındaki Hakan ve 6 yaşındaki Metin artık babaanneleriyle birlikte yaşıyor.





EN YAKIN AKRABASI İHBAR ETTİ!





Birinci derecede akrabaları tarafından iki yıl önce Adana Savcılığı’na "Hizmet Hareketi ile irtibatı var." denilerek ihbar edilen Fatma Urunga o günlerde kızı Selma Betül’e 8,5 aylık hamileydi.





2016 aralık ayından evinden alınıp Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bir gece nezarette kaldı. Ertesi gün adli kontrol şartıyla bırakıldı.





Bir yıldan fazla mahkemesi devam eden Gıda Mühendisi Fatma Urunga örgüt üyeliği suçundan yargılanıyordu. 6 ay önce karar duruşması oldu ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





Haksız yere ceza alacağını düşünen Urunga karar duruşmasına gitmeyip saklanmayı tercih etti.





HDP MİLLETVEKİLİ GERGERLİOĞLU DUYURDU





Urangu, 3 Mayıs 2019’da tutuklandı. Urunga’nın Adana Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde maruz kaldığı kötü muameleyi Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gündeme getirmişti.





Gergerlioğlu. "Fatma ve Ersin Urunga gerek gözaltı, gerek mahkeme sürecinde polislerin kötü muamelelerine, hâkimlerin onurlarını rencide edecek derecede bağırıp aşağılamalarına da maruz kaldı." demişti.





4 KİŞİ İFADESİNİ GERİ ÇEKTİĞİ HALDE 10,5 YIL HAPİS!





Kimya öğretmeni Ersin Urunga ise hakkında bir yakalama kararı yokken 2018 yılı ocak ayında Adana’da bir kavşakta gözaltına alındı.





15 gün gözaltında kalan Urunga Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanıp Mersin Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.





Beş kişinin verdiği ifadede ismi geçtiği için örgüt yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan Ersin Urunga’nın mahkemesi 10 ay devam etti. Karar duruşmasından önce 4 kişi ifadesini geri çekince savcının talebi üzerine örgüt üyeliğinden 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



AKP zulmü masumiyetin timsali bebeklere kadar uzandı. 2 yaşındaki Betül artık 800'e yakın tutuklu bebekten biri.

HAKAN VE METİN BABAANNEYE KALDI



Urunga ailesinin Selma Betül dışında iki çocukları daha var. 8 yaşındaki Hakan ve 6 yaşındaki Metin artık babaanneleriyle birlikte yaşıyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin talimatlarını eksiksiz yerine getiren mahkemeler bir aileyi daha parçaladı.





Son açıklanan rakamlara göre Türkiye cezaevlerinde yaklaşık 800 bebek ve binlerce parçanlanmış aile var.





Selma Betül.