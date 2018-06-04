Samanyolu Haber /Spor / Aykut Kocaman istifa etti /04 Haziran 2018 14:17

Aykut Kocaman istifa etti

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ı büyük bir oy farkıyla geride bırakarak başkan seçilmesinin ardından istifasını yönetime sundu. Öte yandan Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olmasının ardından FBTV'de ilk ayrılık yaşandı.

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Fanatik'in haberine göre, Aykut Kocaman halen 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen istifasını yönetime sundu. Ali Koç'un yarın mazbatasını alıp göreve resmen başlamasının ardından Kocaman ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.
Deneyimli teknik direktörün istifasını nezaketen yaptığı, Ali Koç'un vereceği kararı kolaylaştırmak adına bu yola gittiği ifade edildi.

FBTV'DE İLK AYRILIK: GAZETECİ METİN PROGRAMA ÇIKMADI

Diğer taraftan Posta'nın aktardığına göre, FBTV'de 'Günaydın Fenerbahçe' adlı programda yorum yapan ve Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Alaattin Metin, bu sabah yayınlanan programda yer almadı.

'Şampiyonluk Fenerbahçe taraftarı yüzünden kaçtı' diyen Metin ile bundan sonraki süreçte yolların ayrılacağı belirtildi.
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