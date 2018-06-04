Aykut Kocaman istifa etti

Fanatik'in haberine göre, Aykut Kocaman halen 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen istifasını yönetime sundu. Ali Koç'un yarın mazbatasını alıp göreve resmen başlamasının ardından Kocaman ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.



Deneyimli teknik direktörün istifasını nezaketen yaptığı, Ali Koç'un vereceği kararı kolaylaştırmak adına bu yola gittiği ifade edildi.





FBTV'DE İLK AYRILIK: GAZETECİ METİN PROGRAMA ÇIKMADI





Diğer taraftan Posta'nın aktardığına göre, FBTV'de 'Günaydın Fenerbahçe' adlı programda yorum yapan ve Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Alaattin Metin, bu sabah yayınlanan programda yer almadı.





'Şampiyonluk Fenerbahçe taraftarı yüzünden kaçtı' diyen Metin ile bundan sonraki süreçte yolların ayrılacağı belirtildi.