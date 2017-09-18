Ayhan Bilgen'e yeniden tutuklama kararı

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tahliyesine yapılan itirazı değerlendiren ve üst mahkeme olan Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Bilgen hakkında yeniden tutuklanması yönünde karar verdi.





‘SİYASAL BİR SÜRECİN YANSIMASI’





Kararı, ‘Hukuki değil siyasi bir sürecin yansıması’ olarak değerlendiren Bilgen şunları söyledi: “Dosyanın içeriği ortada. Fezlekemde bulunmamasına rağmen, suç işlenerek savcılığın sonradan dosyaya eklediği bir iddia ile tutuklandım. Şimdi de yine dosyada olmayan Tevhid Selam örgütü iddiasıyla yapılan hukuk dışı telefon dinlemeleri dosyaya konularak yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Türkiye’de hukuk öngörülebilirlik açısından hiçbir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla hukuki bir değerlendirme yapmak anlamsızdır. Yaşadığımız siyasi sürecin yansıması ile karşı karşıyayız.”





Tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine 31 Ocak’ta tutuklanan Bilgen, 8 Eylül’de dava dosyası üzerinde yaptığı inceleme üzerinden tahliye edilmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ise Bilgen’in tahliyesine itiraz ederek yeniden tutuklanmasını istedi.