Samanyolu Haber /Gündem / Aydınlık genel yayın yönetmenine gözaltı /03 Haziran 2017 12:36

Aydınlık genel yayın yönetmenine gözaltı

Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Gözaltını sosyal medya hesabından duyuran İlker Yücel, “Berat Albayrak'ın Aydınlık'a hakaret eden tekzibini yayımlamadığımız için Iğdır'da gözaltına alındım.” diye yazdı.


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