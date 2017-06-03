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Aydınlık genel yayın yönetmenine gözaltı
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Aydınlık genel yayın yönetmenine gözaltı
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03 Haziran 2017 12:36
Aydınlık genel yayın yönetmenine gözaltı
Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Gözaltını sosyal medya hesabından duyuran İlker Yücel, “Berat Albayrak'ın Aydınlık'a hakaret eden tekzibini yayımlamadığımız için Iğdır'da gözaltına alındım.” diye yazdı.
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