Aydın'da 4.2'lik deprem

Merkez üssü Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıkları olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 11.47’de, yerin 7.19 kilometre altında meydana geldi. İzmir’de de hissedilen depremin, herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.