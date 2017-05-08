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Aydın'da 4.2'lik deprem
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08 Mayıs 2017 13:22
Aydın'da 4.2'lik deprem
Aydın Kuşadası'nda 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Merkez üssü Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıkları olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 11.47’de, yerin 7.19 kilometre altında meydana geldi. İzmir’de de hissedilen depremin, herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.
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