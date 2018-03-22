Samanyolu Haber /Gündem / Aydın Doğan'dan tartışılan satıştan sonra ilk açıklama ... /22 Mart 2018 19:48

Aydın Doğan'dan tartışılan satıştan sonra ilk açıklama ...

Aydın Doğan, Doğan medya grubunun Demiören Holding'e satışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı...

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Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan medya grubunun Demiören Holding'e satışıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

Artık 80 yaşını geride bırakmış bulunuyorum. Geldiğim bu aşamada, kendi isteğimle, yayıncılık mesleğime nokta koymaya karar verdim.

Bu karar doğrultusunda, daha önce Milliyet gazetesini grubumuzdan satın alan ve dolayısıyla medya tecrübesi olan 60 yıllık arkadaşımız Demirören ailesi ile satış görüşmelerine başladık. 22 Mart Perşembe sabahı ön protokolü imzaladık. Bu mutabakatın herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Protokolün yürürlüğe girmesi ve nihai satışın gerçekleşmesi için gereken işlemlere başlanmış bulunulmaktadır.

Bu geçiş döneminde bizler işlerimizin başında olacağız. Medyadaki tüm çalışma arkadaşlarımın da her zaman olduğu gibi aynı özveriyle kurumlarına sahip çıkacaklarına olan inancım tamdır.
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