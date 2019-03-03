[SAMANYOLU ÖZEL] Aydın Doğan'a kötü haber

Hürriyet , Posta ve Fanatik gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonlarının da yer aldığı medya şirketlerini geçen yıl 890 milyon dolara Demirören ailesine satan Aydın Doğan 'ın son hamlesi Saray tarafından veto edildi.





Mali dar boğaza giren Bilgi Üniversitesi 'nin satılacağı yönündeki iddialara bir yenisi daha ilave edildi.





Aydın Doğan'ın yakın çevresine medyadan tamamen çıkmış olmanın verdiği rahatlıkla eğitim sektörüne yatırım yapabileceğini ve Bilgi Üniversitesi'ni devralabileceğini söylediği belirtiliyor.





130 MİLYON DOLAR VE ÜZERİNİ ÖDEMEYE HAZIR





Samanyoluhaber'in edindiği bilgiye göre Doğan, Bilgi Üniversitesi için en az 130 milyon doları gözden çıkardı. Doğan'ın üniversiteyi devralması halinde ilave 70 milyon dolar tutarında bütçe de ayırdığı konuşuluyor.





Üniversite mütevelli heyeti ile şartlarda mutabık kalan Doğan, Ankara'da halen aktif gazetecilik yapan bir isimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nabzını yoklamasını rica etti.





Doğan Medya Grubu'nun bir dönem Ankara temsilciliğini yapan isme Saray'dan verilen cevap Doğan'ı hayal kırıklığına uğrattı. Saray'ın böyle bir değişikliğe sıcak bakmadığı Doğan'a nazik bir dille iletildi.





Bilgi Üniversitesi iddialar hakkında beyanat vermedi.





Doğan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "müşteki" sıfatı ile müdahil olduğu ve Yargıtay'ın alt mahkemenin verdiği beraat kararını bozduğu "kâğıt kaçakçılığı" davasında geçen hafta hâkim karşısına çıkmıştı.





Doğan, itibarının zedelendiğini belirterek, suçsuz olduğunu söylemişti. Mahkeme müteakip duruşma tarihini 9 Haziran olarak belirlemişti.





BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NİN 23 YILLIK MAZİSİ VAR





İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 Haziran 1996'da Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan müracaat ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 4142 sayılı kanun ile bir vakıf üniversitesi olarak kuruldu.





