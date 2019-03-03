[SAMANYOLU ÖZEL] Aydın Doğan'a kötü haber

Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonlarının da yer aldığı medya şirketlerini geçen yıl 890 milyon dolara Demirören ailesine satan Aydın Doğan'ın son hamlesi Saray tarafından veto edildi.
Mali dar boğaza giren Bilgi Üniversitesi'nin satılacağı yönündeki iddialara bir yenisi daha ilave edildi.
Aydın Doğan'ın yakın çevresine medyadan tamamen çıkmış olmanın verdiği rahatlıkla eğitim sektörüne yatırım yapabileceğini ve Bilgi Üniversitesi'ni devralabileceğini söylediği belirtiliyor.
130 MİLYON DOLAR VE ÜZERİNİ ÖDEMEYE HAZIR
Samanyoluhaber'in edindiği bilgiye göre Doğan, Bilgi Üniversitesi için en az 130 milyon doları gözden çıkardı. Doğan'ın üniversiteyi devralması halinde ilave 70 milyon dolar tutarında bütçe de ayırdığı konuşuluyor.
Üniversite mütevelli heyeti ile şartlarda mutabık kalan Doğan, Ankara'da halen aktif gazetecilik yapan bir isimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nabzını yoklamasını rica etti.
Doğan Medya Grubu'nun bir dönem Ankara temsilciliğini yapan isme Saray'dan verilen cevap Doğan'ı hayal kırıklığına uğrattı. Saray'ın böyle bir değişikliğe sıcak bakmadığı Doğan'a nazik bir dille iletildi.
Bilgi Üniversitesi iddialar hakkında beyanat vermedi.
Doğan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "müşteki" sıfatı ile müdahil olduğu ve Yargıtay'ın alt mahkemenin verdiği beraat kararını bozduğu "kâğıt kaçakçılığı" davasında geçen hafta hâkim karşısına çıkmıştı.
Doğan, itibarının zedelendiğini belirterek, suçsuz olduğunu söylemişti. Mahkeme müteakip duruşma tarihini 9 Haziran olarak belirlemişti.
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NİN 23 YILLIK MAZİSİ VAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 Haziran 1996'da Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan müracaat ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 4142 sayılı kanun ile bir vakıf üniversitesi olarak kuruldu.
Bilgi Üniversitesi 20 binden fazla öğrencisi, 35 binden fazla mezunu, yaklaşık 1.000 akademik personeli, 7 fakültesi, 3 enstitüsü, 4 yüksekokulu ve 3 meslek yüksek okulu ile lisans, lisansüstü, önlisans öğretimi verilen 150'yi aşkın programıyla öğretime devam ediyor.
Üniversitenin Mecidiyeköy kampusünün bulunduğu arazinin tahsis kararı Şişli Belediyesi tarafından idare mahkemesine taşınmıştı.
MECİDİYEKÖY KAMPUSÜ ŞİŞLİ BELEDEYESİ'NE GEÇEBİLİR
Şişli Belediyesi, 2012 yılında dönemin belediye başkanı Mustafa Sarıgül tarafından Bilgi Üniversitesi'ne 2 TL'ye satılan İstanbul Mecidiyeköy'de 7 bin metrekarelik gayrimenkulü geri almak için açtığı davayı kazanmıştı.
Üniversitenin kararı taşıdığı İstinaf Mahkemesi de "Satış geçersiz, yasaya aykırı" diyerek 7 dönümlük arazinin Şişli Belediyesi adına tescilinin uygun olduğunu bildirdi.
Bilgi Üniversitesi, "belediyenin kötü niyetli olduğunu" iddia ederek Yargıtay'a müracaat etti. Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını onaması halinde 100 milyon TL'nin üzerinde değer biçilen Mecidiyeköy Kampüsü yeniden Şişli Belediyesi'nin olacak.
Bilgi Üniversitesi'nde rektörlük görevini Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, mütevelli heyet başkanlığını ise Çağrı Bağcıoğlu ifa ediyor.