Samanyolu Haber /Gündem / Aydın Doğan uzun süredir Almanya'da ..... /31 Mayıs 2018 11:14

Aydın Doğan uzun süredir Almanya'da .....

Aydın Doğan medya grubunu devrettikten sonra hemen Almanya'ya uçtu... Bir süredir Almanya'da bulunan Doğan'ın burada tedavi gördüğü söyleniyor...

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Doğan Medya Grubu'nu Demirören Holding'e satan Aydın Doğan'ın, Almanya'da fizik tedavi gördüğü belirtildi.

Oda TV'de yer alan habere göre, satışın ardından Aydın Doğan Almanya'ya gitti ve bir hastanede fizik tedavi görmeye başladı. 

Köşe yazarları Ertuğrul Özkök, Zafer Mutlu ve Mehmet Yılmaz'ın da kısa bir süre sonra Almanya'ya giderek Doğan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret edeceği kaydedildi.

Rıfat Ababay ve eşi de kısa bir süre önce Aydın Doğan'ı, Münih'teki hastane odasında ziyaret etti. 

Demirören Holding'e 916 milyon dolara satılan Doğan Medya Grubu'nda 9 Nisan'da devir teslim töreni düzenlendi.

Törenle birlikte, Doğan Medya Grubu resmen Demirören Holding'e geçmiş oldu. Böylece, Hürriyet'in başını çektiği ana akım medyada bir dönem kapanmış yeni bir dönem açılmış oldu.

Doğan Grubu bünyesindeki Posta, Fanatik, DHA, Doğan TV, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet, YAYSAT ve D Smart'ın 1,1 milyar dolar bedelle Demirören Grubu'na satılırken, Demirören Grubu, finansal borçlar çıkarıldıktan sonra 890 milyon dolar ödeme yapacak. 

Ödeme ise, bir kamu bankası olan Ziraat Bankası kredisiyle yapılacak. Bankanın 5 Nisan 2018 tarihli 10/10 sayılı yönetim kurulu kararıyla Demirören Medya Grubu'na "1.100.000.000$ (Bir milyar yüz milyon Amerikan Doları) 'işletme değeri'nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekiz yüz doksan milyon Amerikan Doları) ‘hisse değeri’ üzerinden" kredi verilecek. 

Grubun satışıyla birlikte onlarca gazeteci de işlerinden edildi.  Ahu Özyurt, Ebru Baki, Saynur Tezel, Duygu Demirdağ, Süleyman Sarılar, Erdoğan Aktaş, Ali Güven, Aslı Öymen, Cansel Poyraz Akyol, Alişer Delek, Ali Obuz o gazetecilerden bazıları.
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