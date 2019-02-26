Aydın Doğan “kâğıt kaçakçılığı”ndan yeniden mahkemede

Kamuoyunda "kâğıt kaçakçılığı davası” olarak bilinen davada işadamı Aydın Doğan mahkemede ifade verdi. Mahkeme önceki duruşmada Doğan hakkında “zorla getirilme” kararı vermişti.



Aydın Doğan, “Bana göre bu dava başından yanlış açılmıştır. Hukuka aykırı bir şey yoktur. Mevcut hukuk sisteminde var olmayan bir suç isnat edilmeye çalışılmaktadır. İtibarım zedelendi.” dedi.

İstanbul 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aydın Doğan ve avukatları katıldı. Diğer sanıklar Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu ile müşteki Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) avukatları temsil etti.

6 SAYFALIK YAZILI SAVUNMA VERDİ

Yargıtay 19’uncu Ceza Dairesi’nin bozma kararı okunduktan sonra söz alan Aydın Doğan, “Ameliyat olmuştum. Mahkemeye rapor göndermiştim. Ancak önceki hâkim, hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştır. Bu konu basında yer aldı.” dedi.

Doğan 6 sayfayık yazılı savunmasını mahkemeye ibraz etti.

DAVA 10 YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Doğan’ın yazılı savunmasında şu ifadeler yer aldı: “Yargıtay 19’unci Ceza Dairesi’nin bozma kararı, 7’nci Ceza Dairesi’nin bozma kararının aynen kopyalanmasından ibarettir. Aynı bozma kararını kabul etmem mümkün değil. 10 yılı aşkın süredir devam eden bu dava ile tarafımıza, mevcut hukuk sisteminde var olmayan bir suç isnat edilmeye çalışılmaktadır.” denildi.

DOĞAN’IN AVUKATLARI SPK’YA ATIF YAPTI

Söz alan Aydın Doğan’ın avukatları ise, “Yargılama safhasında İstanbul 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi katılan (SPK) kurumdan, kurumca yapılmış bir inceleme, tespit edilen bir zarar, bu zararın oluşumu ile ilgili bilgi talep etmiş, 23 Haziran 2010 tarihli yazı ile kurumca bir inceleme yapılmadığı, zarar varsa bunun tespitinin mümkün olmadığı ve miktarı ile beraber oluşum şeklinin de tespit edilemeyeceği bildirilmiştir.” dediler.

Duruşma Haziran’a ertelendi.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU





İstanbul 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, sanıklar Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu’nun ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.

Yargıtay 7’nci Dairesi ise Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan düzenleme sebebiyle verilen beraat kararının tekrar gözden geçirilmesi için bozarak dava dosyasını mahkemeye iade etmişti.

Yargıtay’ın bozma kararından akabinde dosyaya yeniden bakan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnmişti. Dava dosyası yeniden Yargıtay’a gönderilmişti.

Dosyaya tetkik eden Yargıtay 19’uncu Ceza Dairesi ise daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.



