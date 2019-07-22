Aydın Doğan gözünü nereye dikti?

Medya şirketlerini 2018 yılı mart ayında 897 milyon dolara Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye satan Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding), Milli Piyango ihalesine hazırlanıyor.





Yönetim kurulu başkanlığı görevini Aydın Doğan'ın kızı Begümhan Doğan Faralyalı'nın üstlendiği Doğan Holding'in şeref başkanlığını ise Aydın Doğan yürütüyor.







1936 yılında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde doğan Aydın Doğan geçen seneye kadar medya imparatorluğunun sahibiydi. Doğan, Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D televizyonunun aralarında bulunduğu medya şirketlerini Demirören ailesine sattı.

MİLLİ PİYANGO İÇİN İKİ KERE İHALE DÜZENLENDİ





Milli Piyango, 2009 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından ihaleye çıkartılmış, ihaleye katılan firmalarda istenen fiyata ulaşılamadığı açıklanmıştı.





2014 yılında gerçekleştirilen ihaleyi ise 2 milyar 755 milyon dolar teklif ile Net Şans-Hitay Ortak Girişim’in kazanmıştı. Ek süreye rağmen ihale bedelinin zamanında yatırılamadığı için ihale iptal edilmişti.





Milli Piyango İdaresi’nin Türkiye Varlık Fonu’na devrinden sonra özelleştirme safahatı tekrar başlamıştı.





Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından Milli Piyangonun özelleştirilmesi için İngiltere merkezli Ernst & Young şirketine yetki verildiği iddiası gündeme gelmişti.