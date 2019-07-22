Samanyolu Haber /Ekonomi / Aydın Doğan gözünü nereye dikti? /22 Temmuz 2019 17:19

Aydın Doğan gözünü nereye dikti?

Geçen yıl Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D televizyonu ve DHA gibi markalarını Demirören ailesine satarak medyadan çekilen işadamı Aydın Doğan, Milli Piyango'nun özelleştirme ihalesine göz kırptı.

SHABER3.COM

Medya şirketlerini 2018 yılı mart ayında 897 milyon dolara Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye satan Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding), Milli Piyango ihalesine hazırlanıyor. 

Yönetim kurulu başkanlığı görevini Aydın Doğan'ın kızı Begümhan Doğan Faralyalı'nın üstlendiği Doğan Holding'in şeref başkanlığını ise Aydın Doğan yürütüyor. 

1936 yılında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde doğan Aydın Doğan geçen seneye kadar medya imparatorluğunun sahibiydi. Doğan, Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D televizyonunun aralarında bulunduğu medya şirketlerini Demirören ailesine sattı.
 
MİLLİ PİYANGO İÇİN İKİ KERE İHALE DÜZENLENDİ

Milli Piyango, 2009 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından ihaleye çıkartılmış, ihaleye katılan firmalarda istenen fiyata ulaşılamadığı açıklanmıştı.

2014 yılında gerçekleştirilen ihaleyi ise 2 milyar 755 milyon dolar teklif ile Net Şans-Hitay Ortak Girişim’in kazanmıştı. Ek süreye rağmen ihale bedelinin zamanında yatırılamadığı için ihale iptal edilmişti.

Milli Piyango İdaresi’nin Türkiye Varlık Fonu’na devrinden sonra özelleştirme safahatı tekrar başlamıştı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından Milli Piyangonun özelleştirilmesi için İngiltere merkezli Ernst & Young şirketine yetki verildiği iddiası gündeme gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aydın Doğan gözünü nereye dikti? Sonraki Haber >>

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:55:44