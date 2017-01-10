Aydın Doğan bir kelle daha mı verdi?

Daha önce Aydın Doğan'ı tutuklatmakla tehdit eden Cem Küçük, Ahmet Hakan için de 'Taksim'e çık anır desem anırır' diyerek Doğan Grubu üstünde etkili olduğunu iddia etmişti.
Bugün de uzun süredir Hürriyet'in Washington temsilcisi olan Tolga Tanış'ın görevinden alındığını söyleyen Cem Küçük, Tanış'ın koltuğuna Cansu Çamlıbel'in getirildiğini iddia etti.
Hürriyet tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken Cem Küçük, Aydın Doğan'ı bu kararından dolayı tebrik etmeyi de ihmal etmedi.
TANIŞ AKP'Yİ ZORDA BIRAKACAK BELGELERİ AÇIKLIYORDU
Uzun süredir bozulan Türk-Amerikan ilişkilerine vurgu yapan Tanış geçtiğimiz günlerde AKP'lilerin tepkisini çeken önemli bir habere imza atmıştı. ''DEAŞ'ın Türk malı potasyum nitratları'' başlıklı yazıda Tanış IŞİD'in Türkiye'ye attığı roketlerin yapımında kullandığı malzemeleri Türkiye'den ithal ettiğini detaylarıyla anlatmıştı.