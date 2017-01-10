Aydın Doğan bir kelle daha mı verdi?

Daha önce Aydın Doğan'ı tutuklatmakla tehdit eden Cem Küçük, Ahmet Hakan için de 'Taksim'e çık anır desem anırır' diyerek Doğan Grubu üstünde etkili olduğunu iddia etmişti.





Bugün de uzun süredir Hürriyet'in Washington temsilcisi olan Tolga Tanış'ın görevinden alındığını söyleyen Cem Küçük, Tanış'ın koltuğuna Cansu Çamlıbel'in getirildiğini iddia etti.





