Samanyolu Haber /Gündem / Aydın Didim'de polis skandalı /03 Ağustos 2019 17:52

Aydın Didim'de polis skandalı

Aydın’ın Didim ilçesinde İrlandalı Robert (64) ve felçli eşi Angela Black (52), 13 yıldır yaşadıkları sitede komşuları olan 3’ü kadın, 5 kişi tarafından tekme, yumruk ve sopalarla dövüldü. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen Black çifti, ölümle tehdit edildikleri iddiasıyla evlerini terk edip, Marmaris’teki bir apart otele yerleşti.

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Türkiye aşığı Black çiftinin şikayetçi olduğu 5 komşusu, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Robert Black, kendisini en çok üzen şeyin ise olay sırasında 3 kez polisi aramasına rağmen “No English” denilerek telefonun suratına kapatılması olduğunu belirtti.
 
Tedavi için geldiler, dönmediler

DHA’nın haberine göre, İrlandalı grafiker Angela Black, ülkesinde 2004 yılında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından sağ tarafı felçli kalan Angela Black, emekli matbaa ustası olan eşi Robert Black’e, tedavisine her yıl tatillerini geçirdikleri için çok iyi bildikleri Türkiye’de devam etmek istediğini söyledi.

İzmir Ege Üniversitesi ve Ankara Gazi Üniversitesi’nde tedavi gören Angela Black, yakın ilgi ve Türk misafirperverliğine hayran kaldı. Black çifti, bundan sonra ülkelerine dönmeyip, Türkiye’de yaşama kararı aldı. Oturma izni alan çift, 13 yıl önce Aydın’ın Didim ilçesi Hisar Mahallesi’ndeki bir siteden dubleks villa satın aldı. Black çifti, kısa sürede komşuları ile sıcak ilişkiler kurdu.

Kavga eden komşuları ayırmak isteyince…

Black çiftinin huzuru, Robert Black’in komşuları arasında geçen temmuz başında çıkan bir kavgayı ayırmak için araya girmesi sebebiyle bozuldu. İddiaya göre, Akif N. eşi Süreyya N., Ayşen T., Serkan Y. ve eşi Hatice Y., kavgayı ayıran Robert Black’e bu olaydan sonra husumet beslemeye başladı. Bu 5 komşusunun kendisine ve eşine her gördükleri yerde küfür edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri süren Robert Black, daha sonra yaşananları şöyle aktardı:

“20 Temmuz’da eşimle alışverişten dönüyordum. Bu 5 komşumuz, bize önce sözlü, ardından fiziki saldırıda bulundu. Yumruk, tekme ve sopalarla saldırdılar. ‘Eşim felçli, vurmayın’ dememe rağmen dinlemediler. Başımıza ve vücudumuzun çeşitli yerlerine aldığımız darbelerle öldüresiye dövülüp, yaralandık. Diğer komşularımız olmasaydı, linç edilecektik. Komşularımız yardıma gelip, bizi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldık, gerekli tedavimizin ardından taburcu edildik. Taburcu olmamızdan sonra bize saldıran 5 kişiden ölüm tehditleri almaya başladık. Bunun üzerine korkup, evimizi eşyalarımızı bile almadan terk edip, Marmaris’e gelerek buradaki bir apart otele yerleştik. Burada dostlarımız ve sıcak insanlarla moral buluyoruz.”

İrlanda’ya gidip karar verecekler

Kendisini en çok üzen şeyin ise olay sırasında 3 kez polisi aramasına rağmen ‘No English’ denilerek telefonun suratına kapatılması olduğunu belirten Robert Black, “Önce ülkemiz İrlanda’ya gideceğiz. Burada tekrar Türkiye’ye dönüp, dönmeme konusunu değerlendireceğiz. Geri dönecek olursak da Didim’deki evimizi satıp, Marmaris’te başka bir ev satın alıp, burada yaşamaya devam edebiliriz. Eğer bu seçenek de olmazsa Türkiye sevdamızı yüreğimize gömüp, Fransa veya Almanya’da yaşayacağız” diye konuştu.
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