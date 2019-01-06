Samanyolu Haber /Gündem / Ayasofya'da çekilen bale fotoğrafı tartışma başlattı /06 Ocak 2019 10:13

Ayasofya'da çekilen bale fotoğrafı tartışma başlattı

Ayasofya'da bale figürü yapan kişinin sosyal medyaya yansıyan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ayasofya Müzesi'nin Twitter hesabından, müze içerisinde çekilen ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan bale fotoğrafıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."

Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi Twitter hesabından da müzenin açıklaması retweet edildi.
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