Ayakkabı kutularındaki parayla imam hatip yaptırdı mı?

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sürecinde ayakkabı kutularında bulunan 4.5 milyon dolarla gündem olan eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile ilgili olarak "Söz konusu paraları Osmancık’taki imam hatip lisesi için topladığını söylüyordu, lise yapıldı mı?" dedi.





"Bunca para, hayır işi için kullanılmış olsa bile bunun bir kaydının olması gerekmiyor mu?" ifadesini kullanan Yılmaz, "Süleyman Aslan, söz konusu paraları, toplandığını söylediği amaca uygun harcadığını gösterir fatura, makbuz vs gibi belgelerin birer kopyasını bana gönderirse, bu köşede yayınlarım" diye yazdı.





Mehmet Yakup Yılmaz'ın "Ayakkabı kutusundan imam hatibe" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle





Halkbank’ın uluslararası bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Reza Zarrab’ın ABD’de süren davasıyla ilişkili olarak New York’ta tutuklandı.





Suç isnadı, İran’a yönelik Amerikan ambargosunu delmek için bankacılık sahtekârlığı.





Savcılığın böyle bir tutuklama kararı için elinde ne gibi deliller var şu anda bilemiyoruz.





Bu haberi okuyunca, evinde desteler halinde para ile yakalanan eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ı hatırladım.





Hatırlayamayanlar için yazayım: Süleyman Aslan’ın evinde yapılan aramada ayakkabı kutularına ve iki adet banyo lifine tıkıştırılmış şekilde 2 milyon 445 bin dolar, 950 bin İngiliz Sterlini ve 520 bin TL çıkmıştı.





Bu paranın, Reza Zarrab’ın işlerini halletmek için verilen rüşvet olduğu iddia edilmişti.





Süleyman Aslan ise evinden çıkan bu yüklü miktardaki paranın, memleketi Osmancık’ta yapılacak bir imam hatip lisesi ve Balkan Üniversitesi için çeşitli kaynaklardan topladığı bağışlar olduğunu açıklamıştı.





O vakit, bir banka genel müdürünün, bağış paralarını neden evinde depoladığını ve bankaya yatırma gereği duymadığını sormuştum ama bir yanıt alamamıştık.





O tarihte Balkan Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Şinasi Gündüz, üniversiteye 2006 yılından söz konusu paranın yakalandığı güne kadar yapılan bütün bağışların ve desteklerin yasal olduğunu, banka kanallarıyla üniversiteye veya üniversitenin bağlı olduğu vakfın hesaplarına aktarılan bağışların yasal denetimden geçtiğini söylemişti.





Daha sonra sürdürülen soruşturma ve mahkemenin sonucunda Süleyman Aslan beraat etmiş, arama sırasında ele geçirilen para da yasal faiziyle kendisine iade edilmişti.





Sonrasını kimse bilmiyor.





Süleyman Aslan, söz konusu paraları Osmancık’taki imam hatip lisesi için topladığını söylüyordu, lise yapıldı mı?





Bunca para, hayır işi için kullanılmış olsa bile bunun bir kaydının olması gerekmiyor mu?





Süleyman Aslan, söz konusu paraları, toplandığını söylediği amaca uygun harcadığını gösterir fatura, makbuz vs gibi belgelerin birer kopyasını bana gönderirse, bu köşede yayınlarım.





Böylece hepimiz paraların gerçekten hayır işi için toplanıp evde ayakkabı kutularına istiflendiğini, banyo liflerine tıkıştırıldığını öğrenmiş oluruz.