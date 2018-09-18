Samanyolu Haber /Teknoloji / Ay'a gidecek ilk turist belli oldu /18 Eylül 2018 08:37

Ay'a gidecek ilk turist belli oldu

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Ay'a göndereceği ilk turistin kimliğini açıkladı. Tarihi yolculuk için seçilen kişi 42 yaşındaki Japon girişimci Yusaku Maezawa oldu. 42 yaşındaki Japon girişimci, Spacex'in yeni uzay aracıyla Ay'ın etrafından bir hafta dolaşıp, dünyaya dönecek

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42 yaşındaki Maezawa, yanında 8 misafiri ile birlikte 2023 yılında Spacex'in yeni uzay aracıyla Ay'ın etrafından dolaşacak.
2023 yılında gerçekleşmesi planlanan bir hafta sürecek yolculuğun ücreti açıklanmadı. Elon Musk ödemeyi peşin aldıklarını ve parayı BFR'nin geliştirmeye harcayacaklarını belirtti. BFR ile Ay'a gidecek ilk uzay turisti Yusaku Maezawa Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi. Yapılacak uçuşun bütün koltuklarını satın aldığını duyuran girişimci çocukluğundan bu yana Ay'a gitme hayalleri kurduğunu ve 8 sanatçıyı da yanında götüreceğini kaydetti. Ancak isimler açıklanmadı.

1972'deki Apollo görevinden bu yana hiçbir insan Ay'a ayak basmadı.
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