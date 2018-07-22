Avusturya'dan bu ülkedeki Türklere yönelik hamle

Avusturya'da göçmen karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin denetimindeki Ulaştırma Bakanlığı, ülkede yaşayan Türkleri Almanca öğrenmeye teşvik etmek için ehliyet sınavınının teori aşamasında Türkçe seçeneğini kaldırdı.







Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer, kararın tasarruf için alındığını, "Her ilave dil için beş haneli rakamları izah etmenin mümkün olmayacağını" söyledi.







BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Hofer kararın aynı zamanda Almanca öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.





Sınavlarda Türkçe seçeneğinin kaldırılması Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin gerginleştiği bir döneme rastladı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin zaman kaybedilmeden kesilmesini istiyor.





Türkçe, Avusturya'da en çok konuşulan ikinci dil. İngilizce, Hırvatça ve Slovence konuşanlar, bu dillerde sınava girmeye devam edebilecek.