Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya'dan Almanya'ya casusluk suçlaması /17 Haziran 2018 01:17

Avusturya'dan Almanya'ya casusluk suçlaması

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Alman Federal İstihbarat Servisinin (BND) ülkesinde 1999-2006 yılları arasında çeşitli kurum ve şahıslara yönelik casusluk yaptığına ilişkin iddiaların aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Dost devletler arasında casusluk, olağandışı, arzu edilmeyen ve aynı zamanda kabul edilemez" dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Alman Federal İstihbarat Servisinin Avusturya’da casusluk faaliyeti yürüttüğüne ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin, Başbakan Sebastian Kurz ile düzenlediği basın toplantısında, iddiaların aydınlatılması için Alman hükümetine çağrıda bulundu.

'KABUL EDİLEMEZ'

Van der Bellen, Avrupa Birliği (AB) içinde dost ülkelerin birbirleri hakkında casusluk yapmasının ilişkileri zayıflatmasının yanı sıra karşılıklı güveni azaltacağını kaydetti. "Dost devletler arasında casusluk, olağandışı, arzu edilmeyen ve aynı zamanda kabul edilemez" ifadesini kullanan  Van der Bellen, Alman hükümetinin bazı soruları büyük bir şeffaflık içinde yanıtlaması gerektiğini vurguladı.

Van der Bellen, bu ülkeye ait istihbaratın 1999-2006 yılları arasında 2 bin kurum ve şahsa ait telefon, elektronik posta gibi çeşitli iletişim unsurlarını izlediğine ilişkin iddiaların doğru olup olmadığının, eğer gerçekse yapılan casusluğun kapsamı ile devam edip etmediğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

KURZ'DAN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Başbakan Sebastian Kurz da Almanya’ya yönelik casusluk iddialarının ilk defa gündeme gelmediğini, 2014 yılında benzer bir durumun yaşandığını ancak Almanya’nın iş birliği yapmadığı için konunun aydınlatılamadığını anımsattı. Kurz, dost ülkeler arasında casusluk yapılmaması gerektiğini belirterek, Almanya’nın konunun tamamen açıklığa kavuşturulması için iş birliği yapması gerektiğinin önemine işaret etti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard’da yer alan bir habere göre BDN, 1999 ile 2006 arasında toplam 2 bin telefon, faks ve mobil bağlantı ile elektronik posta adresini izledi.

Haberde Alman istihbaratının, bakanlıklar başta olmak üzere, uluslararası firmalar kimi İslami kuruluşlar ile silah tüccarlarını takip ettiği aktarılıyor. Aralarında ABD, İran, İsrail ve Kuzey Kore gibi ülkelerin de bulunduğu 75 büyükelçiliğin telekomünikasyon bağlantılarının BND tarafından dinlendiğinin altı çizilirken, benzer iddiaların 2015'te Alman Der Spiegel dergisinde de çıktığı hatırlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avusturya'dan Almanya'ya casusluk suçlaması Sonraki Haber >>

AKP açık açık tehdit ediyor...

AKP açık açık tehdit ediyor...

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Ünlülerden sandığa çağrı

Ünlülerden sandığa çağrı

Erdoğan'dan sandık taktikleri....

Erdoğan'dan sandık taktikleri....

Erdoğan atama isteyen öğretmeni tersledi

Erdoğan atama isteyen öğretmeni tersledi

Erdoğan'dan HDP'yi baraj altında bırakma talimatı

Erdoğan'dan HDP'yi baraj altında bırakma talimatı

'Saray bahçesine hurma ağacı getirdiler, yerden ısıtma yaptılar'

'Saray bahçesine hurma ağacı getirdiler, yerden ısıtma yaptılar'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:39:42