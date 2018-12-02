Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya'da Türk iş yerine ırkçı saldırı /02 Aralık 2018 20:24

Avusturya'da Türk iş yerine ırkçı saldırı

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Bregenz kentinde bir Türk'e ait iş yerine ırkçı saldırı düzenlendi.

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Bregenz kentinde uzun yıllardır esnaflık yapan Engin Karabulut'un işletmesine yönelik gerçekleştirilen saldırıda, iş yerinin camları kırılırken, işletmenin önüne domuz bibloları bırakıldı.

İş yerinin sahibi Karabulut, işletmesine ikinci defa saldırıldığını belirterek, bu defa saldırganların iş yerine daha fazla zarar verdiğini söyledi.

Karabulut, ülkedeki ırkçı siyasi söylemin bu ve benzeri olayların artış göstermesine neden olduğunu vurgulayarak, "Irkçı söylemler arttığı müddetçe bu olaylar da artacaktır. Siyasilerin ırkçı söylemleri azaltmaları gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Avusturya vatandaşı Karabulut, 40 yıldır barış içinde yaşadıklarını kaydederek, son yıllarda yaşanan siyasi gelişmelerin toplumu kutuplaştırdığını ifade etti.

Karabulut, "Ne kadar saldırı olursa olsun, biz Avusturya'da yaşıyoruz. Avusturya kanunlarına her zaman saygılı olduk. Avusturya'yı seviyoruz, böyle saldırılar ile bizi yıldıramazlar." diye konuştu.

Öte yandan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polisin saldırganları yakaladığı öğrenildi.
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