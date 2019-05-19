Avusturya'da skandal video koalisyonu devirdi









Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Alman dergisi Der Spiegel ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin, kendisi hakkında yayınladığı videoların ardından istifa etmişti. Strache, videoda potansiyel bir Rus yatırımcıya iki devlet ihalesi öneriyordu.





Göçmenlik karşıtı Özgürlük Partisi’nin lideri Strache’nin istifası Avusturya’da iktidardaki koalisyon hükümetini de tehlikeye attı. Merkez-sağ Halkçı Parti lideri Başbakan Kurz da koalisyonu devam ettirme konusunda Strache’yle bir anlaşmaya varamadığını açıkladı. Kurz ayrıca Sosyal Demokratlar’la koalisyon yapmanın da hükümetinin borçları ve vergileri kısma politikası yürütmesine fırsat tanımayacağını savundu ve bundan dolayı erken seçimlere gitme kararı aldığını söyledi.





Videoların yayınlanmasının ardından konuşan Heinz-Christian Strache, kendisinin kasıtlı bir siyasi saldırının hedefi olduğunu savundu, ama videodaki tavrını da “budalaca bir hata” olarak yorumladı. Strache, söz konusu videoda zengin bir Rus kadına, kendi aşırı sağcı partisini destekleyecek bir gazete kurması karşılığında iki devlet ihalesi öneriyor.





Almanya Başbakanı Angela Merkel de Avusturya’daki skandalın ardından yaptığı açıklamada Avrupa’da aşırı sağ popülizminin yayılmasına karşı uyardı. Zagreb’de konuşan Merkel, Avrupa Birliği’nin popülistlere karşı kararlı bir şekilde durması gerektiğini söyledi ve aşırı sağcı partilerin de yolsuzluğa açık olduğu uyarısında bulundu.





Gelecek hafta Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak. Perşembe başlayıp Pazar bitmesi planlanan seçimler, 28 üyeli Avrupa Birliği içinde, milliyetçi ve popülist hareketlerin ılımlı merkez sağ ve sol partilere karşı mücadelesinin ne boyuta vardığını göstermesi açısından son derece önemli bir gösterge olacak.