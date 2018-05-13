Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya'da referandumda oy veren çifte vatandaş Türklere ikinci şok /13 Mayıs 2018 14:00

Avusturya'da referandumda oy veren çifte vatandaş Türklere ikinci şok

Avusturya Eyalet İdari Mahkemesi çifte vatandaş oldukları belirlenen Türkiyelilerin Avusturya vatandaşlığının iptali kararını onayladı

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Hürriyet'in haberine göre, geçen yıl Türkiye'de yapılan referandum için Avusturya'da oy kullanan Türk vatandaşlarının listesi, Avusturya resmi makamlarının eline geçti.

Avusturya makamları, bu listede kimin hem Türkiye vatandaşı hem de Avusturya vatandaşı olduğunun peşine düştü.

Yukarı Avusturya Eyalet Meclisi üyesi aşırı sağcı FPÖ'lü Elmar Podgorschek, incelenen seçmen listesinde 4.000 civarında 'şüpheli çifte vatandaş' saptandığını açıkladı.

'İNCELEMELER SÜRÜYOR'

Bunlardan 50'si hakkında soruşturma başlatıldı ve 6'sının Avusturya vatandaşlığı iptal edildi.

Diğerleri hakkında ise inceleme sürüyor.

Vatandaşlıkları iptal edilen iki Türk vatandaşı karara Yukarı Avusturya Eyalet İdari Mahkemesi'nde itiraz etti. İtirazı reddeden mahkeme, Avusturya vatandaşlığının iptalini onayladı.

Mahkeme bu kararla diğer çifte vatandaş Türklerin Avusturya vatandaşlıklarının iptali için de yolu açmış oldu. Avusturya yasaları, Türk vatandaşlarının çifte vatandaş olmasına izin vermiyor.
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