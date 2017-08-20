Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya işaret verdi: Şimdiden söyleyeyim, biz asla kabul etmeyiz /20 Ağustos 2017 12:36

Avusturya işaret verdi: Şimdiden söyleyeyim, biz asla kabul etmeyiz

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Almanya'da düzenlenecek seçimlere ilişkin açıklamasının ardından "Eğer Erdoğan veya bakanlarının Avusturya'da önümüzdeki seçimlerde benzeri bir şeyi yapmaya niyetleri varsa, şimdiden söyleyim, biz asla içişlerimize karışılmasını kabul etmeyiz” ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki genel seçimler için, Türkiye kökenli seçmenlere "O partilere oy vermeyin" çağrısını, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, "bir başka ülkenin içişlerine karışmak" olarak niteledi. 

Hürriyet'in haberine göre Almanya'da yayımlanan "Welt am Sonntag” gazetesinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Kurz şöyle dedi: “Erdoğan'ın sadece Almanya'nın değil, başka ülkelerin içişlerine sürekli karışmasını çok açıkça reddediyorum" dedi. Kurz, "Eğer Erdoğan veya bakanlarının Avusturya'da önümüzdeki seçimlerde benzeri bir şeyi yapmaya niyetleri varsa, şimdiden söyleyim, biz asla içişlerimize karışılmasını kabul etmeyiz.”

'AB'DE HAVA DEĞİŞİYOR'

Dışişleri Bakanı Kurz, Brüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tutumunu sertleştirmeli mi sorusuna şu yanıtı verdi:

“Birçok AB ülkesi, ama aynı zamanda AB Komisyonu Türkiye'de temizlik operasyonlarının başlangıcında Türkiye'de durumun tekrar iyileşeceği yönünde çok umutluydular. Çoğu şimdi bu çizgisini değiştirdi. Türkiye önemli bir komşu. Bizim gerektiği zaman işbirliğine gitmemiz gerekiyor. Ama AB üyeliği temelinde değil. Türkiye'yle AB müzakerelerini kesmemiz gerekir. Müzakerelerin temeli demokrasi ve insanhaklarını da içeren Kopenhag kriterleri. Bu artık çoktan söz konusu değil.”
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