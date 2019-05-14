Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya’dan ‘Mültecilere karşı tartışmalı uygulama /14 Mayıs 2019 10:37

Avusturya’dan ‘Mültecilere karşı tartışmalı uygulama

Avusturya’da Aşağı Avusturya Eyaleti, mültecilere yönelik, “Avusturya’ya karşı minnet duygusu içinde yaşamalısın” gibi maddelerin bulunduğu düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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AŞAĞI Avusturya Eyaleti’nin iltica konularından sorumlu bakanı ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) mensubu Gottfried Waldhäusl, basına yaptığı açıklamada, mültecilere yönelik hayata geçmesi planlanan yeni uygulamalarını anlattı. Waldhäusl, yeni düzenlemeler arasında, ‘Mültecilere 10 Emir’ başlıklı, ülkeye iltica eden kişilerin uyması gereken 10 maddenin de yürürlüğe sokulacağını söyledi. Söz konusu 10 maddenin, “Almanca konuşmayı öğrenmelisin”, “Avusturya yasalarına uymalısın”, “Sorunları şiddete başvurmadan çözmelisin” ve “Avusturya’ya karşı minnet duygusu içinde yaşamalısın” gibi başlıklardan oluştuğunu belirten Waldhäusl, mültecilerin bu 10 maddelik uygulamanın altına imza atmaları gerektiğini dile getirdi.

MİNNETTAR OLMALARINI BEKLİYORUZ
Waldhäusl, uygulamanın Aşağı Avusturya’daki mültecilere yönelik en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade ederek, söz konusu 10 maddeye uyulmaması durumunda herhangi bir cezai işlemin yapılmayacağını aktardı. Yeni düzenlemedeki bazı maddelerin insan onurunu aşağılayıcı olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Waldhäusl, “Biz bu insanlara neye ihtiyaç duyuyorlarsa veriyoruz. Bu neden bir nebze minnettar olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.
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