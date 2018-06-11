Avusturya’da cami krizinin perde arkası: Bizi yaktılar!

İçişleri Bakanı Herber Kickl de 2015’te çıkartılan İslam Yasası gereği Avusturya’da görev yapan imamların yurt dışından maaş almalarının yasakladığını, yurt dışından imamlara yönelik finansmanın yasa dışı olduğunu, bu durumun göçmen yasasıyla uyuşmadığını belirtti.

Kickl yurt dışından maaş alan imamların ikamet izinlerinin iptal edileceğini, oturum vizesini uzatmak için başvuruda bulunmuş kişilerin başvurularının reddedileceğini söyledi.

Kickl, ATİB bünyesinde görev yapan yaklaşık 60 imamın yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi için sürecin başlatıldığını aktardı. Oturum izinlerini uzatma başvurusunda bulunmuş 11 imamın 2’sinin vizelerinin iptal edildiğini belirten Kickl, geri kalan 9 imama ilişkin sürecin sürdüğünü söyledi.

“BOZ KURTLAR” CAMİİ ARTIK KAPALI!

Kapatılan Türk camii basın açıklamasında şu sözcüklerle yer aldı: “die Moschee der nationalistischen Grauen Wölfe (Milliyetçi gri (boz) kurtlar camii.”

Caminin bulunduğu yer Türklerin de yoğun olarak yaşadığı 10. Viyana. Caminin tabela adı Nizam-ı Âlem Ocağı Camii. Adı cami, ancak normalde dernek olarak kayıtlı. Kapatma kararının ardından cami kapısına “Geschlossen (kapalı).” yazısı asıldı. Cuma namazı için camiye gelen cemaat kapıdan döndü.

Bu noktada İslam Cemaati Örgütü (Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich/ İGGÖ) başkanı İbrahim Olgun da kimi Türklerin tepkilerini alıyor. Çünkü Federal Bakan Blümel iddiaya göre Nizam-ı Âlem Camii’nin denetlenmesi yönünde IGGÖ’den gelen ihbarı değerlendirdiklerini söyledi.





Ancak İbrahim Olgun yaptığı açıklamada kendilerinin hükümetin aldığı kararlardan haberdar olmadığını söyledi. Olgun, “Biz camilerin, ibadethanelerin kapatılmasına karşıyız. Eğer bir sorun varsa bu çeşitli düzenlemeler ile iyileştirme yoluna gidilmelidir. Cami kapatmak sorunu çözmeyecektir.” dedi.





“TÜM TALEPLERİ YERİNE GETİRDİK, YİNE DE KAPATTILAR”





Nizam-ı Alem Camii’nin kapatılması üzerine Viyana Nizam-ı Alem Ocağı Başkanı Hacı Yağcı’nın “Bizi yaktılar!” dediği iddia edildi.





Hacı Yağcı’nın kapatma hakkındaki tepkisi şöyle: “Kültür Dairesi’nden gelen konuyla ilgili yazıda ‘Türk İslam’ olan ismin değiştirilmesinin istendi. Tüm talepleri yerine getirdik, ancak yine de kapatma kararı geldi. Bizi yaktılar!”





KANUN İKİ YILDIR YÜRÜRLÜKTE, KAPATMA KARARI NEDEN ŞİMDİ?





Yasaklamanın yasal dayanağı 2015’te kabul edilen İslam Yasası. Bahse konu yasa, dini grupların yabancı kaynaklar tarafından finanse edilmesini yasaklıyor. Aynı zamanda Müslüman toplumlara, ‘Avusturya devleti ve toplumuna karşı temelde olumlu bir görüşe sahip olma’ zorunluluğu getiriyor.





O zaman Dışişleri Bakanı olan Sebastian Kurz, İslam Yasası’nı “Başka bir ülkenin memuru olarak gelip Avusturya’da görev yapmalarını ve buradaki toplumu etkilemelerini istemiyoruz.” diye savunmuştu.





Kurz’un isim vermeden ima ettiği ‘ülke memuru’ Türkiye Diyaneti tarafından Avusturya’ya gönderilen imam ve hatipler.





Kabulünden bu yana bir-iki uyarı mektubu dışında yasa öyle ciddi bir şekilde uygulanmadı. Başbakan Kurz bunu şu sözlerle teyit etti. “Bu yasayı şimdi ilk kez uygulamaya koyuyoruz.”



