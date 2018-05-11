Avusturya çifte vatandaş Türklerin vatandaşlığını iptal etti...

GEÇEN yıl Türkiye’de yapılan referandum için Avusturya’da oy kullanan Türk vatandaşlarının listesi, Avusturya resmi makamlarının eline geçti. Avusturya makamları, bu listede kimin hem Türk vatandaşı hem de Avusturya vatandaşı olduğunun peşine düştü. Yukarı Avusturya Eyalet Meclisi üyesi aşırı sağcı FPÖ’lü Elmar Podgorschek, incelenen seçmen listesinde 4 bin civarında ‘şüpheli çifte vatandaş’ saptandığını açıkladı.



Bunlardan 50’si hakkında soruşturma başlatıldı ve 6’sının Avusturya vatandaşlığı iptal edildi. Diğerleri hakkında ise inceleme sürüyor. Vatandaşlıkları iptal edilen iki Türk vatandaşı karara Yukarı Avusturya Eyalet İdari Mahkemesi’nde itiraz etti. İtirazı reddeden mahkeme, Avusturya vatandaşlığının iptalini onayladı. Mahkeme bu kararla diğer çifte vatandaş Türklerin Avusturya vatandaşlıklarının iptali için de yolu açmış oldu.

Avusturya yasaları, Türk vatandaşlarının çifte vatandaş olmasına izin vermiyor.