Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya Başbakanı'ndan Bozkurt işareti yorumu: Değerlerimize karşı çıkanları burada istemiyoruz /05 Mart 2019 01:05

Avusturya Başbakanı'ndan Bozkurt işareti yorumu: Değerlerimize karşı çıkanları burada istemiyoruz

Avusturya, aralarında ‘bozkurt işareti’ de olmak üzere birçok politik sembolü 1 Mart’tan itibaren yasaklandı. Avusturya Başbakan Sebastian Kurz kendisine yönelik sosyal medya üzerinde başlatılan protesto kampanyasına cevap verdi.

SHABER3.COM

Başbakan Kurz, “Bizim temel demokratik değerlerimizi kabul etmeyerek onlara karşı çıkan kişi ve kurumları ülkemizde istemiyoruz. Bu hem sağcılar hem solcular hem de siyasi İslamcılar için geçerli.” ifadelerini kullandı.

Euronews’in haberine göre, kendisine karşı sosyal medyada başlatılan kampanyadan dolayı yılmayacağını da belirten Kurz, kanunlara riayet etmeyenler hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.

Avusturya’da 1 Mart’ta yürürlüğe giren Sembol Yasası kapsamında IŞİD, El Kaide, PKK, Müslüman Kardeşler, HAMAS, Hizbullah, USTAŞA gibi terör örgütü, parti ya da diğer oluşumlara ait aralarında ‘bozkurt işaretinin’ de bulunduğu 13 sembol ve işaret yasaklanmıştı.

Bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz’un sosyal medya paylaşımlarının altına çok sayıda ‘bozkurt işareti’ olan fotoğrafın paylaşıldığı bir kampanya başlatılmıştı.

Yasağa ilişkin tepkisini ortaya koyan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Avusturya’ya bir elimde bozkurt, bir elimde rabia işareti ile gireceğim.” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avusturya Başbakanı'ndan Bozkurt işareti yorumu: Değerlerimize... Sonraki Haber >>

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu

Zalim Dük ile mücadeleyi yaşatıyorlar

Zalim Dük ile mücadeleyi yaşatıyorlar

Kadro isteyen öğretmenleri azarladı

Kadro isteyen öğretmenleri azarladı

Müdürünü kepçeye koyup kum kamyonuna attı

Müdürünü kepçeye koyup kum kamyonuna attı

Sarı yelekli engelli eylemciye gaz sıktılar

Sarı yelekli engelli eylemciye gaz sıktılar

Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...

AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...

Mütercimler: Dolar için 10-11 TL rakamları konuşuluyor

Mütercimler: Dolar için 10-11 TL rakamları konuşuluyor

AKPli vekil: Bize oy verirseniz, Allah mahşerde hesap sormaz

AKPli vekil: Bize oy verirseniz, Allah mahşerde hesap sormaz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:10:00