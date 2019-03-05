Avusturya Başbakanı'ndan Bozkurt işareti yorumu: Değerlerimize karşı çıkanları burada istemiyoruz

Başbakan Kurz, “Bizim temel demokratik değerlerimizi kabul etmeyerek onlara karşı çıkan kişi ve kurumları ülkemizde istemiyoruz. Bu hem sağcılar hem solcular hem de siyasi İslamcılar için geçerli.” ifadelerini kullandı.







Euronews’in haberine göre, kendisine karşı sosyal medyada başlatılan kampanyadan dolayı yılmayacağını da belirten Kurz, kanunlara riayet etmeyenler hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.







Avusturya’da 1 Mart’ta yürürlüğe giren Sembol Yasası kapsamında IŞİD, El Kaide, PKK, Müslüman Kardeşler, HAMAS, Hizbullah, USTAŞA gibi terör örgütü, parti ya da diğer oluşumlara ait aralarında ‘bozkurt işaretinin’ de bulunduğu 13 sembol ve işaret yasaklanmıştı.





Bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz’un sosyal medya paylaşımlarının altına çok sayıda ‘bozkurt işareti’ olan fotoğrafın paylaşıldığı bir kampanya başlatılmıştı.





Yasağa ilişkin tepkisini ortaya koyan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Avusturya’ya bir elimde bozkurt, bir elimde rabia işareti ile gireceğim.” ifadelerini kullanmıştı.