Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya Başbakanı: Türkiye ile müzakereler tamamen dursun /26 Mart 2018 16:58

Avusturya Başbakanı: Türkiye ile müzakereler tamamen dursun

Avusturya Başbakanı Stephan Kurz'dan Varna zirvesi esnasında Türkiye karşıtı açıklama geldi. Kurz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi.

SHABER3.COM

Alman Die Welt gazetesine konuşan Kurz, Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

'İNSAN HAKLARI ALANINDAKİ VE TEMEL DEMOKRATİK DEĞERLERDEKİ SİSTEMATİK İHLALLER GÖZ ÖNÜNE ALINACAK OLURSA…'

Kurz "İnsan hakları alanındaki ve temel demokratik değerlerdeki sistematik ihlaller göz önüne alınacak olursa, Kopenhag kritelerinin de artık uygulanmaması nedeniyle, AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri sonlandırılmalı" diye konuştu.

Ancak Avusturyalı siyasetçi Türkiye'nin hala AB'nin önemli bir ortağı olduğunu vurgulayarak Ankara ile Brüksel arasındaki bağların iyi komşuluk politikası çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 

Türkiye ile Avrupa Birliği 2005 yılında tam üyelik için müzakereler başlamış ancak son zamanlarda Batı ekseninden çıkan ve anti-demokratik uygulamaları sürekli hale gelen OHAL'de hayata geçiren AKP hükümetinin tavrı sebebiyle fiilen askıya alınmıştı.

AB Türkiye'nin katılım müzakerlerinde yeni başlık açılması hazırlıklarını da askıya almıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avusturya Başbakanı: Türkiye ile müzakereler tamamen dursun Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:49:26