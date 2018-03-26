Avusturya Başbakanı: Türkiye ile müzakereler tamamen dursun

Alman Die Welt gazetesine konuşan Kurz, Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.





'İNSAN HAKLARI ALANINDAKİ VE TEMEL DEMOKRATİK DEĞERLERDEKİ SİSTEMATİK İHLALLER GÖZ ÖNÜNE ALINACAK OLURSA…'





Kurz "İnsan hakları alanındaki ve temel demokratik değerlerdeki sistematik ihlaller göz önüne alınacak olursa, Kopenhag kritelerinin de artık uygulanmaması nedeniyle, AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri sonlandırılmalı" diye konuştu.





Ancak Avusturyalı siyasetçi Türkiye'nin hala AB'nin önemli bir ortağı olduğunu vurgulayarak Ankara ile Brüksel arasındaki bağların iyi komşuluk politikası çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.





Türkiye ile Avrupa Birliği 2005 yılında tam üyelik için müzakereler başlamış ancak son zamanlarda Batı ekseninden çıkan ve anti-demokratik uygulamaları sürekli hale gelen OHAL'de hayata geçiren AKP hükümetinin tavrı sebebiyle fiilen askıya alınmıştı.





AB Türkiye'nin katılım müzakerlerinde yeni başlık açılması hazırlıklarını da askıya almıştı.



