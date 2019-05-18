Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya aşırı sağında gizli kamera skandalı... Başbakan yardımcısı istifa etti /18 Mayıs 2019 15:21

Avusturya aşırı sağında gizli kamera skandalı... Başbakan yardımcısı istifa etti

Avusturya’da Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache, başbakan yardımcılığı başta olmak üzere, parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

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Strache, "Başbakan Sebastian Kurz ile saat 11.00'da bir görüşme yaparak, istifamı sundum." dedi

Euronews'te yer alan habere göre aşırı sağcı lider Strache, düzenlediği basın toplantısında, Alman basınında yer alan ve kendisinin bir Rus kadınla, 2017’deki genel seçimler öncesi partisine yardım sağlanması hususunda yaptığı görüşmeyi içeren gizli kamera görüntülerinin yayımlanmasını "siyasi hayatına bir saldırı" olarak niteledi ancak görüntülerde kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu söyledi.

Hatanın kendisinden kaynakladığını, bu durumun koalisyona mal edilmemesi gerektiğini dile getiren Strache, koalisyonun devam etmesi gerektiğini söyledi.

Strache, başbakan yardımcılığının yanı sıra parti genel başkanlığı ve halihazırda yürüttüğü spor bakanlığı görevinden de çekildiğini, pazar günü parti başkanlığını Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'e devredeceğini sözlerine ekledi.

FPÖ'den yapılan açıklamada da Strache'in yerine Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'in geleceği teyit edildi.

Destek karşılığı devlet ihalesi

Alman Der Spiegel ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinin online sayfalarında yer alan bir videoda, FPÖ Genel Başkanı Strache ve partinin Meclis Grup Başkanı Johan Gudenus'un zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşme yer alıyor.

Görüntülerde Strache'nin Rus kadına seçim öncesi partilerine 500 bin ile 2 milyon euro arasında yardım yapılması durumunda, bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda yardımcı olabileceği yönünde ifadeler kullandığı belirtiliyor.

Strache’nin yardımların bir vakıf üzerinden maliyeye bildirilmeden yapılması gerektiğini söylediği aktarılıyor.

Görüntülerin İspanya’nın Ibiza adasında 2017 seçimleri öncesi gizli kamerayla çekildiği belirtiliyor.

Avusturya ve Alman basının "Ibiza skandalı" olarak adlandırdığı olaya ilişkin Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Christian Pilnacek, yaptığı açıklamada, Yüksek Devlet Savcılığının görüntülerin incelenmesi için talimat verdiğini söyledi.
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