Avustralya'da silahlı saldırgan: 5 ölü

Avustralya polisi saldırganın yakalandığını duyurdu.







Görgü tanıkları saldırganın kentteki bir banliyöde bulunan motele girdiğini ve kaçmadan önce birkaç el ateş ettiğini söyledi.





Polis ekipleri bir saatlik arama çalışmasının ardından yerel saatle 18'de saldırganı yakaladı.





Yetkililer saldırganın tek başına hareket ettiğini ve başka şüpheli aranmadığını söyledi.





Woolner adlı banliyödeki saldırının ardından şehir merkezi ablukaya alındı.





Polis yetkilisi Lee Morgan 5 kişinin öldüğünü doğrularken 2 kişinin de yaralandığını söyledi.