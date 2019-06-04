Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya'da silahlı saldırgan: 5 ölü /04 Haziran 2019 15:37

Avustralya'da silahlı saldırgan: 5 ölü

Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin bölgesinde bir silahlı saldırgan en az 5 kişiyi öldürdü. Görgü tanıkları saldırganın bir otele girerek insanların üzerine ateş açtığını aktardı.

SHABER3.COM

Avustralya polisi saldırganın yakalandığını duyurdu.

Görgü tanıkları saldırganın kentteki bir banliyöde bulunan motele girdiğini ve kaçmadan önce birkaç el ateş ettiğini söyledi.

Polis ekipleri bir saatlik arama çalışmasının ardından yerel saatle 18'de saldırganı yakaladı.

Yetkililer saldırganın tek başına hareket ettiğini ve başka şüpheli aranmadığını söyledi. 

Woolner adlı banliyödeki saldırının ardından şehir merkezi ablukaya alındı.

Polis yetkilisi Lee Morgan 5 kişinin öldüğünü doğrularken 2 kişinin de yaralandığını söyledi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avustralya'da silahlı saldırgan: 5 ölü Sonraki Haber >>

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

Bu nasıl bayram namazı

Bu nasıl bayram namazı

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto: "Akıllı ol Soylu"

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto:

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

"Generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor"

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:25:30