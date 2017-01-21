Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü /21 Ocak 2017 00:18

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Avustralya'nın Melbourne şehrinde ana cadde Yunan asıllı bir genç ortalığı bir birine kattı. Aracıyla yayaların içine dalan genç 4 kişiyi öldürdü.

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Avustralya'nın Melbourne şehrinde ilginç bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Yunan asıllı Dimitrios Gargasoulas genç önce işlek bir caddede aracıyla delice hareketler yaptı. Bu hareketler çevredeki kişiler tarafından kameraya alındı .Sağa sola küfürler savuran gence müdahale edenler başarılı olamadı. Daha sonra olay yerine gelen poliste gence müdahale etti. Bu arada genç aracını kaldırımdaki kalabalığa sürdü. Kalabalık arasında biri çocuk 4 kişi hayatını kaybederken bazıları ağır 20 kişi yaralandı. Polis genci ateş ederek durdurabildi. Yaralı yakalan gençle ilgili soruşturma devam ediyor. Polis saldırgan gencin terör bağlantısının olup olmadığını araştırıyor. 


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Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

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