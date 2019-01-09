Avustralya'da Büyükelçilik ve Konsolosluklara şüpheli paketler gönderildi









Avustralya Federal Polisi tarafından yapılan kısa bilgilendirmede konuya ilişkin detaylı bir şekilde soruşturma yürütüldüğü belirtildi.





Polis hangi büyükelçilik ya da konsolosluklara şüpheli paketlerin gönderildiği konusunda bilgi vermedi. Medya kuruluşlarıysa şüpheli paketlerin gönderildiği diplomatik misyonların İngiltere, Yeni Zelandai Hindistan, Japonya, Pakistan, Güney Kore, Almanya, Yunanistan, İspanya, Şeysel Adaları, İsviçre, Hırvatistan ve Mısır olduğunu duyurdu.





Amerika ve İngiltere diplomatik misyonlarında görevli yetkililer şüpheli paketler geldiği bilgisini doğruladılar.





Amerika Konsolosluğu Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Standart prosedürlerimiz kapsamında olayı soruşturan yerel yetkililerle koordineli biçimde gerekenleri yaptık” dedi.





Polis paketlerin alınması sırasında herhangi bir sorun yaşanmadığını kimsenin bir zarar görmediğini açıkladı.