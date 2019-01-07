Samanyolu Haber /Gündem / Avustralya'da bir haftada 13 bin kişiyi denizanaları soktu /07 Ocak 2019 13:44

Avustralya'da bir haftada 13 bin kişiyi denizanaları soktu

Avustralya'nın Queensland eyaletinde geçen hafta, çoğu hafta sonunda olmak üzere yaklaşık 13 bin kişinin deniz analarının saldırısına uğradığı ve en az 2600 kişinin tedavi gördüğü açıklandı.

SHABER3.COM



Boyları 15 santimetreye kadar çıkan ve 'Portekizli asker' olarak bilinen fizelya denizanalarının, şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıları istila ettiği ve iki plajın kapatıldığı açıklandı.

Mavi-mor renkli fizelya denizanaları, türünün en tehlikelilerinden biri olarak biliniyor.

Hem denizde hem kumda sokuyor
Bu denizanaları denizin yanı sıra kumda da sokabiliyor.

Denizanası sokmasının genellikle ölümcül olmamasına rağmen çok acı verdiği söyleniyor.

Avustralya'da her yaz, kıyılarda aşırı sıcaklar nedeniyle denizanası istilası yaşanmasına rağmen, geçen yıla kıyasla üç kat daha fazla vaka görüldüğü açıklandı.

Bu vakaların çoğu Gold Coast ve Sunshine Coast bölgelerinde yaşandı.

Yetkililere göre, iki plajda Pazar günü sadece bir saat içinde, sağlık görevlilerinin toplam 461 kişiye müdahale etti.

Denizanası sokması sıcak su ve buzla tedavi edilebildiği için birçok vakanın kayıtlara geçmediği haber veriliyor.

Koloniler halinde yaşayan bu denizanaları suyun üzerinde rüzgarla ilerliyor. Hayvanların, uzunluğu bir-buçuk metreye kadar çıkan zehir kaplı kök şeklindeki uzantılarıyla diğer küçük canlıları felç ederek öldürdüğü belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avustralya'da bir haftada 13 bin kişiyi denizanaları soktu Sonraki Haber >>

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:22:06