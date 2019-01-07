Avustralya'da bir haftada 13 bin kişiyi denizanaları soktu









Boyları 15 santimetreye kadar çıkan ve 'Portekizli asker' olarak bilinen fizelya denizanalarının, şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıları istila ettiği ve iki plajın kapatıldığı açıklandı.





Mavi-mor renkli fizelya denizanaları, türünün en tehlikelilerinden biri olarak biliniyor.





Hem denizde hem kumda sokuyor

Bu denizanaları denizin yanı sıra kumda da sokabiliyor.





Denizanası sokmasının genellikle ölümcül olmamasına rağmen çok acı verdiği söyleniyor.



