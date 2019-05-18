Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya sandık başında /18 Mayıs 2019 10:01

Avustralya sandık başında

Avustralya’da yaklaşık 16 milyon seçmen, hükümeti belirlemek üzere bugün sandık başına gidecek.

SHABER3.COM

Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirleneceği seçimlerin, Avustralya'da 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile son kamuoyu yoklamalarında 2 puan önde görünen İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor.

Başbakan Scott Morrison yönetimindeki iktidar kanadı ve Bill Shorten liderliğindeki İşçi Partisi, seçim tarihinin açıklanmasından bu yana ülkenin dört bir yanında yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdükleri seçim kampanyalarını tamamladı.

İktidar kanadı seçim kampanyasında ekonomi, daha fazla göç alınmaması, sınır güvenliği gibi konuları öne çıkartırken, muhalefet iklim değişikliği, düşük ücretler, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetlerindeki gecikmeleri gündeme taşıdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avustralya sandık başında Sonraki Haber >>

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Güpegündüz hırsızlık: Sürgülü kapıları böyle söktüler!

Güpegündüz hırsızlık: Sürgülü kapıları böyle söktüler!

Binali Yıldırım'a İmamoğlu'nun sloganıyla protesto...

Binali Yıldırım'a İmamoğlu'nun sloganıyla protesto...

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:04