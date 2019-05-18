Avustralya sandık başında

Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirleneceği seçimlerin, Avustralya'da 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile son kamuoyu yoklamalarında 2 puan önde görünen İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor.







Başbakan Scott Morrison yönetimindeki iktidar kanadı ve Bill Shorten liderliğindeki İşçi Partisi, seçim tarihinin açıklanmasından bu yana ülkenin dört bir yanında yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdükleri seçim kampanyalarını tamamladı.





İktidar kanadı seçim kampanyasında ekonomi, daha fazla göç alınmaması, sınır güvenliği gibi konuları öne çıkartırken, muhalefet iklim değişikliği, düşük ücretler, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetlerindeki gecikmeleri gündeme taşıdı.