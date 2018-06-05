Avustralya bankasına rekor para cezası

Avustralya Mali İstihbarat Ajansı'ndan (AUSTRAC) yapılan açıklamada, bankanın şüpheli mevduat, transfer ve hesapların yetkililere bildirilmesinde başarısız olduğu kaydedildi.

BBC'de yer alan habere göre, yapılan açıklamada, CBA'nın para aklamanın ve terörizme finansal desteğin önlenmesini ön gören yasalarla ilgili hatalarını kabul etmesiyle açılan davanın sonucunda yaklaşık 600 milyon ABD doları para cezası ödeyeceği bildirildi.





AUSTRAC'ın hazırladığı raporun mahkeme tarafından onaylanmasıyla ceza resmileşecek.





Ülkenin en büyük bankası olan CBA, 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmemekle suçlanıyor.





Bu cezanın Avustralya tarihinde bir kuruma verilmiş en büyük ceza olacağı belirtiliyor.