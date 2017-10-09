'Avukatımız nasıl savunacağını bilmediğini söylüyor'

Tutukluların büyük bir kısmının Gülen hareketiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla cezaevinde olduklarını kaydeden NYT, ABD’li yetkililerin vatandaşlarının salınmasını sağlamaya güçlerinin yetmediğini ve tutukluların AKP'nin Gülen’in iadesi için gösterdiği çabalar kapsamında ‘koz’ olarak kullanıldığını kaydetti.





“Avukatı, artık davayı nasıl savunacağını bilemediğini söyledi”





NYT’den Carlotta Gall’e konuşan 37 yaşındaki NASA çalışanı bilim insanı Serkan Gölge’nin eşi Kübra Gölge, Hatay’da yaz tatilini geçirirken bir akrabasının ihbarı üzerine Houston’a dönmek için ailesinin evinden ayrıldığı gün tutuklanan eşinin davasında durumun giderek kötüleştiğini belirterek, “Avukat, artık davayı nasıl savunacağını bilemediğini söyledi” dedi. 7 ve 19 aylık oğullarıyla birlikte ülkeden çıkması yasaklanan Gölge, eşinin davasındaki ana kanıtların Bank Asya’da hesabı bulunması ve kardeşinin odasından çıkan 1 dolarlık banknot olduğunu kaydetti.





Eşinin cezasının bu ay görülecek duruşmada açıklanmasının beklendiğini ifade eden Gölge, ABD’deki hayatlarının sona erdiğini de sözlerine ekledi. NASA’nın eşini ücretsiz izne çıkardığını ve bu sebepten de kredisini ödeyemedikleri Houston’daki evlerini satışa çıkardıklarını söyleyen Gölge, “Eşim çok üzgün. ‘Kalbim çok ağrıyor ama bunların geçeceğini biliyorum’ diyor. Ellerine bir balyoz aldılar ve kafamıza vurdular” diye konuştu.







“Brunson, ‘politik rehine’ olarak tutuluyor”





Ailesiyle birlikte 23 yıldır yaşadığı İzmir’de geçen Ekim ayında tutuklanan papaz Andrew Brunson’ın arkadaşı ve Türkiye’deki Protestan Kiliseleri Derneği’nin Başkanı İhsan Özbek ise din adamının ‘politik rehine’ olarak tutulduğunu söyledi. “Andrew normal bir Amerikan hristiyanı, casus değil” diyen Özbek, eşini ve çocuklarını tanıdığı Brunson’ın tutukluluğunun çok üzücü olduğunu ifade etti.





“Salıverilmemin tek sebebi, şansımın yaver gitmesi”





Teröre yardım iddiasıyla geçen Ağustos ayında tutuklanan ve 4 gün sonra salıverilmesinin ardından ülkeyi terk eden ABD’li profesör Clyde Forsberg de gözaltına alınmasının sebebinin Amerikan vatandaşı olmasını iddia etti. ABD’li yetkililerin kendisine yardım etmek için çok az şey yaptığını savunan Forsberg, “Salıverilmemin tek sebebi şansımın yaver gitmesi. Gözaltına alındığımda olaylar daha yeni başlamıştı. Açılan dava hala sürüyor ve ben de Brunson gibi aylarca tutsak edilebilirdim. O hala cezaevinde ve bu ben de olabilirdim” diye konuştu.





“Gülen’le AKP’li milletvekilinin aracılığıyla tanıştım”





Gülen hareketinin bir parçası olmak ve darbe girişiminde rol oynamakla suçlanan Widener Üniversitesi’nden kimya profesörü İsmail Kul ve emlak işiyle ilgilenen kardeşi Mustafa Kul da, 2016 Ağustos'unda, yaz tatilini geçirmek için geldikleri Bursa’da gözaltına alındı. Çıkarıldığı duruşmada, Fethullah Gülen’i tanıdığını kabul eden Kul, hizmet hareketiyle tanışmasına AKP Adıyaman Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın aracı olduğunu ifade etti.



