Samanyolu Haber /Gündem / Avukatı: Reza Zarrab'tan 5 gündür haber alamıyorum /15 Kasım 2017 09:41

Avukatı: Reza Zarrab'tan 5 gündür haber alamıyorum

Rıza Sarraf davasında kritik duruşmaya kısa bir süre kala ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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ABD’de 27 Kasım’da jürili duruşması başlayacak olan Rıza Sarraf'ın nerede olduğu konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Rıza Sarraf'ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlansa da geçerliliğini koruyor.

Davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcülerinden “Sarraf gözaltında” açıklaması geldi. Sarraf'ın avukatı Şeyda Yıldırım ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” dedi.
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