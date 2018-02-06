Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Eren Keskin'in barodan çıkartılması isteniyor... /06 Şubat 2018 15:24

Avukat Eren Keskin'in barodan çıkartılması isteniyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, insan hakları savunucusu Avukat Eren Keskin'in barodan çıkartılması için başvuruda bulundu.

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İnsan hakları savunucusu ve İstanbul Barosu’na bağlı avukat Eren Keskin’in barodan çıkartılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları başvuruda bulundu. 2004 yılında da Kürdistan kelimesini kullandığı için 1 yıl meslekten men edilen Keskin, “Baro bir hukuk kurumuysa Türkiye’nin altına imza attığı sözleşmelere aykırı davranışlar içerisinde olduğunu ve ifade özgürlüğünü savunarak yapılan başvuruyu reddeder” dedi.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu için hakkında dava açılan ve çok sayıda para cezasına çarptırılan Keskin’in davaları hâlâ sürüyor.

“Cumhurbaşkanın avukatları hakkımda kesinleşen para cezalarından dolayı meslekten çıkartılmam için baroya başvurmuşlar” diyen Keskin şunları söyledi: “Önümüzdeki günlerde bir savunma yapacağım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni baroya hatırlatacağım. Baro bir hukuk kurumuysa gerçekten, Türkiye’nin altına imza attığı sözleşmelere aykırı içerisinde olduğunu ve ifade özgürlüğünü savunarak yapılan başvuruyu reddeder.”

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