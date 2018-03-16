Samanyolu Haber /Gündem / Avukat 1 dolardan tutuklandı, parada kokain bulununca cemaatten olamaz denip tahliye edildi /16 Mart 2018 10:09

Avukat 1 dolardan tutuklandı, parada kokain bulununca cemaatten olamaz denip tahliye edildi

Alaattin Çakıcı’nın avukatı Mehmet Sinan İnce hakkında evinden çıkan 1 dolar nedeniyle yürütülen cemaat soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. Gerekçe olarak ise doların üzerinden çıkan kokain gösterildi. Trajikomik olayın dünyada eşi benzeri yok...

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Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Avukat Mehmet Sinan İnce, 2 Ağustos 2016’da Sincan Cezaevi’nde Akın Öztürk’ü açık görüşte ziyaret etti. Ziyaret sırasında Öztürk’ü darp eden İnce, ayrıca “Sizin gücünüz bu vatanı yıkmaya bölmeye yetmez'' diyerek hakaret notu attı. Öztürk, kendisini darp eden avukattan şikayetçi oldu. 

Bu arada savcılık, İnce’nin annesiyle yaşadığı evdeki aramada 1 dolar bulunca gözaltı kararı verdi. 
Mafya babası Alaattin Çakıcı'nın avukatı olan İnce, ifadesi sırasında “1 Doları uyuşturucu problemim olduğu için kokain içerken kullanıyordum. Ancak uzun süredir içmiyorum. Mümkünse banknot üzerinde kriminal inceleme yapılsın. O zaman koain artıklarına rastlanacaktır” dedi. İnce 5 Ağustos 2016’da tutuklandı. 

Ankara Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, banknot üzerinde kokain kalıntısı tespit edince İnce 9 Eylül 2016’da tahliye edildi. 

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, kriminal raporun sanığı doğruladığını, üzerine atılı örgüt üyesi olma, örgüte yardım etme suçlarından hakkında kamu davası açmaya yeter şüphe oluşturacak delil bulunmadığını belirterek, takipsizlik kararı verdi. 

Ancak savcılık, İnce hakkında evinde bulunan mermiler nedeniyle 6136 sayılı yasaya muhalefet ve kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçlarından dava açtı. Buna karşılık İnce hakkında Akın Öztürk’ü darp etmesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı.
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