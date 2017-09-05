Avrupa'yı sarsan zehirli yumurtalar Türkiye'de de var

Avrupa'da skandala yol açan ve Avrupa Birliği ülkelerine Hollanda ve Belçika'dan yayılan ilaçlı yumurtaların dünyada toplam 40 ülkede tespit edildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Anca Paduraru, bugüne kadar 28 üyeli AB'nin 24'ünde, içinde fipronil maddesi olan yumurta tespit ettiklerini, sadece Portekiz, Güney Kıbrıs, Litvanya ve Hırvatistan'ın bu yumurtalardan etkilenmediğini açıkladı.

Dpa'nın haberine göre AB üyesi olmayan ve aralarında Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Afrika'nın da olduğu 16 ülkede daha bu tip yumurtalara rastlandı.

Bugün Estonya'nın başkentinde bir araya gelecek AB tarım bakanları, fipronili yumurta ile bundan sonraki müdahale yöntemlerini ele alacak.

Fipronil nedir?

Fipronil maddesi hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmek için kullanılan bir böcek ilacı. Maddenin, kümes hayvanları gibi insanların tükettiği hayvanlarda kullanımı yasak. Ancak hayvanların bu maddeye temas etmesi durumunda tüy ve deri tarafından emilen madde yumurtalara da bulaşabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronil maddesini "orta derecede tehlikeli" olarak tanımlıyor ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerine ciddi etkileri olabiliyor.



