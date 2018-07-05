Avrupa'ya vizesiz seyahat edenlere ön kayıt yapılacak...









Strazburg’da devam eden AP oturumlarında ele alınan Macar üye Kinga Gal’in hazırladığı rapor ve düzenleme oylamaya sunuldu. Düzenleme 115’e karşı 494 oyla AP Genel Kurulu’nda kabul edildi.





VİZESİZ SEYAHATE ÖN KAYIT ŞARTI

Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) olarak adlandırılan düzenlemeye yönelik çalışma Aralık 2016’da başlatılmıştı.





Düzenlemeye göre Schengen bölgesine vizesiz seyahat hakkı bulunan herkes yolculuk öncesi sisteme girip kaydolacak.





TÜRKİYE’Yİ DE İLGİLENDİRİYOR

Türkiye’yi de ilgilendiren düzenlemede şu aşamada Gri ve Yeşil pasaport sahipleri vizesiz yolculuklarında sisteme önceden kayıt yaptırmak zorunda.





2020’den itibaren uygulamaya başlanacak düzenlemede yolcular ETIAS sistemine doğum tarihleri, cinsiyet, sabıka kaydı ve daha önce savaş bölgesinde olup olmadığına ilişkin soruların olduğu bir anketi dolduracaklar.





7 euro karşılığı kayıt yapılacak sisteme girilen kayıtlar 3 yıl boyunca geçerli olacak. 18 yaş altı ve 70 yaş üstü uygulamadan muaf tutulacak.





DÜZENSİZ GÖÇÜ ÖNLEME VE GÜVENLİK AMAÇLI

60’tan fazla ülkede toplam 1.4 milyar kişi Schengen bölgesine vizesiz seyahat etme hakkına sahip. Yıllık ortalama 30 milyon kişinin AB’ye vizesiz seyahat ettiği bu sayının önümüzdeki yıllarda 39 milyona aşması bekleniyor.





ETIAS sistemiyle AB, “üye ülkelere gelecek vize muafiyeti bulunan kişilerin düzensiz göç, kamu sağlığı ve güvenlik açısından bir sorun teşkil edip etmediği ve yola çıkmadan önce ziyaretçilerin kim olduğu” hakkında bilgi sahibi olmayı hedefliyor.