Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'ya ilticada son 5 yılın en düşük rakamı görüldü /05 Ocak 2019 10:28

Avrupa'ya ilticada son 5 yılın en düşük rakamı görüldü

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen yıl giriş yapan sığınmacı sayısının son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

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Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yıllık raporuna göre, 2018'de AB'ye ulaşan sığınmacı sayısı, 2017'ye göre yüzde 25, 2015'e göre ise yüzde 92 oranında azaldı.

Raporda, sığınmacı sayısındaki düşüşün ana nedeni olarak, Orta Akdeniz rotasından İtalya'ya ulaşan sığınmacı sayısının 2017'ye göre yüzde 80 düşüşle yaklaşık 23 bine gerilemesi gösterildi.

AB ülkelerine 2018'de ulaşan sığınmacı sayısının son 5 yılın en düşük seviyesi olan 150 bin civarında olduğu belirtilen raporda, İspanya'ya ulaşan sığınmacı sayısının ise 2018'de bir önceki yıla göre ikiye katlanarak, 57 bine ulaştığı kaydedildi.

Rapora göre, üçüncü ülkelerden 2018'de AB'ye giriş yapan sığınmacıların yüzde 18'ini kadınlar oluşturuyor.

AB'ye ulaşan her beş sığınmacıdan birinin 18 yaşının altında olduğuna dikkat çekilen raporda, bunlardan 4 bininin ise ebeveynsiz olduğu ortaya kondu.
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