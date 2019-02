Avrupa'ya iltica eden Türklerin kabul oranı %46'ya yükseldi

Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) Çarşamba günü yayınladığı geçici rapor, AB'ye yapılan iltica başvurularında genel azalma eğilimi kaydedilirken Türkiye'den yapılan başvurularda artışın devam ettiğini ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'den 2018'de yapılan iltica başvurularında bir önceki yıla göre yaklaşık 24 bin 500 kişilik artış kaydedilirken artış oranı yüzde 48'e ulaştı.





Raporun Türkiye ile ilgili kısmında, iltica başvurularının çoğunluğunun 2018'in ikinci yarısında yapıldığı ve en yoğun başvuruların yaklaşık 2 bin 900'er başvuruyla Temmuz ve Ekim aylarında kaydedildiği bildirildi.





Raporda Türk vatandaşlarının başvurularında kabul oranının 2017'deki yüzde 33'ten 2018'de yüzde 46'ya yükseldiği, başvurusu kabul edilenlerin çoğuna mülteci statüsü tanındığı belirtildi. EASO raporuna göre Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'den 17 bin 800 başvuru halen yanıt bekliyor.





İltica başvurularında kabul oranının en yüksek olduğu ülkeler Türkiye, İran ve Çin oldu.





Avrupa'ya iltica başvurularında azalma





Öte yandan 2018 'de AB'ye yapılan toplam iltica başvuru sayısında ise azalma olduğu belirlendi. AB üyesi 28 ülke ile Norveç ve İsviçre'ye yönelik başvuruların mercek altına alındığı rapora göre Avrupa ülkelerine toplam başvuru sayısı 634 bin 700'de kalarak 2017'ye göre yüzde 10 azalma gösterdi.





EASO raporuna göre, iltica başvurusunda bulunan Suriyelilerin sayısında ise büyük azalma oldu. 2015 ve 2016 yıllarında her dört başvurudan biri Suriye'den gelirken 2018'de bu sayı her on başvurudan birine geriledi.





Avrupa İltica Destek Ofisine göre, 2018'de başvuru kabul oranları da 2017'deki yüzde 40'tan 2018'de yüzde 34'e geriledi.





Almanya'ya başvurular





Alman İçişleri Bakanlığı da geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada Almanya'ya yönelik iltica başvurularında 2018'de yüzde 16'lık düşüş yaşandığını duyurmuş, ancak Türkiye'den yapılan başvurularda artış kaydedildiğini aktarmıştı.





Almanya'ya 2015 yılında 890 bin, 2016 yılında da yaklaşık 280 bin kişi iltica başvurusunda bulunmuştu. Bakanlık verilerine göre 2018 yılındaki iltica başvurularında başı Suriye, Irak ve Afganistan vatandaşları çekti.





Türk vatandaşları ise 10 bin 655 başvuruyla İran ve Nijerya'nın ardından altıncı sırada yer aldı. 2017'de Türkiye'den Almanya'ya 8 bin 483 başvuru kayıtlara geçmişti.





Deutsche Welle Türkçe