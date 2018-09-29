'Avrupa'nın 7 bankası İran ile özel mali kanalı kabul etti'

Zarif, İran ile genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren mekanizmayla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa'daki 7 merkez bankasının bunu kabul ettiğini belirtti.

Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin son birkaç ay içinde konuyla ilgili yoğun çaba gösterdiğini aktaran Zarif, "Avrupa'nın merkez bankaları, bir sonraki aşamada bunu kurumsal bir yapıya dönüştürecekler" dedi.





Zarif, alternatif mekanizmanın İran ile ilgili kısmının kısa süre içinde neticeleneceğini ancak söz konusu kurumların bu kanalı İran dışında da kullanmak istediklerini ve bu yüzden bunun biraz zaman alacağını ifade etti.





İran Dışişleri Bakanı Zarif, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin kendisine "bu kanalın sadece AB ülkeleri için olmayacağını, İran ile ticaret yapan diğer ülke ve firmalar için de kullanılacağını" söylediğini aktardı.



